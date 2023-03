Real, Ancelotti: "Col Liverpool niente calcoli, Benzema è recuperato"

VERSO REAL-LIVERPOOL

Il tecnico italiano sullo scontro Benzema-Deschamps: "In Italia si dice 'tra moglie e marito non mettere il dito'"

© Getty Images Forte del 5-2 dell'andata ad Anfield, il Real Madrid ha in tasca la qualificazione ai quarti di Champions, ma Carlo Ancelotti non si fida del Liverpool. "Il messaggio è semplice: non è nostra idea fare calcoli. Dobbiamo scendere in campo con il massimo entusiasmo per vincere la partita - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa - Benzema sta bene, è recuperato. La lite con Deschamps? In Italia si dice 'tra moglie e marito non mettere il dito'".

Il risultato dell'andata non cambierà la mentalità del suo Real. "All'andata abbiamo fatto tante cose bene - ha spiegato Ancelotti - Non pianificheremo una partita in difesa ma vogliamo giocare il nostro miglior calcio offensivo. E questo lo capiscono i giocatori. Ecco perché penso che sarà una partita aperta. Dobbiamo fare entrambe le cose bene: difendere e attaccare, ma pensiamo di più ad attaccare".

Ancelotti ha anche risposto ad Hazard che in un'intervista ha detto di non parlare con il mister di Reggiolo. "Il rapporto non è freddo. Con lui parlo poco, ma parlare è una questione di carattere: ti trovi meglio con una persona che con un'altra. La cosa più importante per me è che mi rispetta, come io stimo lui. Questa è la cosa più importante per me. Non nascondo che al suo posto c'è un giocatore che contribuisce molto, che è Vinicius".

Vedi anche Calcio estero Liga: rimonta vincente per il Real Madrid, sconfitto l'Espanyol