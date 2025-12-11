Inter-Liverpool, bufera su Zwayer: dal rigore dubbio allo scandalo scommesse del 2004. I precedenti inquietanti

Champions, dal gol annullato al Liverpool al rigore reclamato dall'Inter e a quello dato ai Reds: la moviola
© dal web
© dal web
Spunta il passato dell'arbitro di Inter-Liverpool: nel 2004 fu squalificato per calcioscommessedi Stefano Fiore
La rabbia dell'Inter dopo la sconfitta contro il Liverpool non accenna a placarsi. Sotto accusa c'è la direzione di gara del tedesco Felix Zwayer e, soprattutto, l'intervento del VAR Soren Storks che ha portato al rigore decisivo per il contatto Bastoni-Wirtz (episodio che ha lasciato perplessa persino la UEFA, che avrebbe preferito una valutazione di campo). Nelle ultime ore sono emersi particolari sul passato del direttore di gara: una carriera macchiata da una squalifica per partite combinate che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori.
Nel 2004, quando era un giovane guardalinee nelle serie minori tedesche, Zwayer rimase coinvolto nel tristemente noto scandalo legato all'arbitro Robert Hoyzer. I fatti sono specifici: il 30 maggio 2004, in occasione di Wuppertaler-Werder Brema 2, Zwayer ricevette 300 euro da Hoyzer per favorire una delle squadre. Pur avendo poi contribuito a incastrare il collega (evitando la radiazione), Zwayer fu squalificato per 6 mesi dalla Federcalcio tedesca per non aver denunciato subito l'illecito. Una macchia indelebile emersa pubblicamente solo anni dopo, scrive la Gazzetta dello Sport.
Nonostante la riabilitazione e la carriera internazionale costruita successivamente, la figura di Zwayer è rimasta divisiva anche in patria. Il precedente più clamoroso risale al 2021, dopo un "Der Klassiker" tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco deciso da episodi controversi. In quell'occasione Jude Bellingham (allora al Dortmund) attaccò duramente l'arbitro davanti alle telecamere con una frase divenuta celebre: "Cosa vi aspettate se per la partita più importante del campionato viene designato un arbitro condannato per calcioscommesse?".
Se Zwayer è nel mirino per la "scarsa personalità" mostrata a San Siro, non va meglio al suo addetto VAR, Soren Storks. L'uomo che ha richiamato l'arbitro al monitor per il contatto "leggero" su Wirtz (con tanto di simulazione accentuata criticata anche da Chivu) non è nuovo a polemiche con le italiane. Era lui al video nel match Porto-Roma dello scorso febbraio che fece infuriare Claudio Ranieri, ed era sempre lui (come AVAR) durante Juventus-PSV, quando i bianconeri reclamarono invano un rigore non assegnato.
© dal web
© dal web