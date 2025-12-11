Inter-Liverpool, bufera su Zwayer: dal rigore dubbio allo scandalo scommesse del 2004. I precedenti inquietanti

La rabbia dell'Inter dopo la sconfitta contro il Liverpool non accenna a placarsi. Sotto accusa c'è la direzione di gara del tedesco Felix Zwayer e, soprattutto, l'intervento del VAR Soren Storks che ha portato al rigore decisivo per il contatto Bastoni-Wirtz (episodio che ha lasciato perplessa persino la UEFA, che avrebbe preferito una valutazione di campo). Nelle ultime ore sono emersi particolari sul passato del direttore di gara: una carriera macchiata da una squalifica per partite combinate che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori.