Ranking UEFA, la Serie A mette la freccia: sorpasso alla Spagna e caccia alla Germania per il quinto slot

Il bilancio dell'ultima tornata di coppe è estremamente positivo per le nostre rappresentanti. Nonostante le cadute di Inter (beffata dal dischetto ad Anfield) e Napoli (sconfitto al Da Luz), il resto della truppa ha risposto presente. In Champions, Atalanta e Juventus hanno messo in cassaforte punti vitali in chiave girone unico. Risposte convincenti sono arrivate anche dalle altre competizioni: in Europa League, Roma e Bologna hanno piazzato due successi pesanti, mentre in Conference la Fiorentina ha ripreso la marcia vincente. Cinque affermazioni che pesano come macigni sugli equilibri del ranking.