Ranking UEFA, la Serie A mette la freccia: sorpasso alla Spagna e caccia alla Germania per il quinto slot

Il calcio italiano fa un'accelerazione decisiva in ottica ranking UEFA (che regala la Champions alla quinta classificata delle prime due leghe) proprio mentre il 2025 delle coppe europee si è praticamente chiuso (Champions ed Europa League torneranno il 20-21-22 gennaio, la Conference League invece giocherà ancora settimana prossima). Grazie a una settimana fatta di cinque vittorie su sette partite, il nostro movimento ha scavalcato la Liga nella corsa stagionale al coefficiente UEFA, rimettendo nel mirino la Bundesliga. L'obiettivo è chiaro: raggiungere uno dei due posti aggiuntivi per la prossima super Champions League.
Il bilancio dell'ultima tornata di coppe è estremamente positivo per le nostre rappresentanti. Nonostante le cadute di Inter (beffata dal dischetto ad Anfield) e Napoli (sconfitto al Da Luz), il resto della truppa ha risposto presente. In Champions, Atalanta e Juventus hanno messo in cassaforte punti vitali in chiave girone unico. Risposte convincenti sono arrivate anche dalle altre competizioni: in Europa League, Roma e Bologna hanno piazzato due successi pesanti, mentre in Conference la Fiorentina ha ripreso la marcia vincente. Cinque affermazioni che pesano come macigni sugli equilibri del ranking.
La nuova geografia della classifica stagionale vede l'Italia salire a quota 11.071 punti, staccando la Spagna ferma a 10.609. Gli iberici pagano a caro prezzo i passi falsi delle big, tra cui il Real Madrid e il Villarreal. Se la Premier League appare ormai irraggiungibile in vetta (oltre 13.000 punti e tutte le squadre ancora in gioco), la vera battaglia si sposta sul secondo gradino del podio. La Germania è attualmente la lepre da inseguire a quota 11.660: i tedeschi mantengono il vantaggio grazie alla tenuta delle loro squadre, nonostante il mezzo passo falso del Borussia Dortmund.
La partita non è ancora chiusa per l'anno solare. La prossima settimana, l'ultimo turno della fase a gironi di Conference League offrirà un'ulteriore chance per limare il distacco dai tedeschi prima della pausa invernale. La corsa per garantire alla Serie A una quinta regina in Europa è più aperta che mai.
1) Inghilterra 13.166 2) Germania 11.660 3) Italia 11.071 4) Spagna 10.609 5) Portogallo 10.600 6) Polonia 10.406 7) Francia 10.214 8) Cipro 10.000 9) Danimarca 9.500 10) Grecia 8.425
