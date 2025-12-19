Logo SportMediaset

MOMENTO DIFFICILE

Olanda, Ronald Koeman: "A mia moglie è tornato il tumore al seno, la cura sta funzionando"

Il ct olandese a un programma tv: "È incredibilmente forte e positiva. È davvero meraviglioso vederla"

di Redazione
19 Dic 2025 - 11:43
© instagram

© instagram

Ospite del programma "Eva", il ct dell'Olanda, Ronald Koeman, ha fatto una rivelazione straziante: sua moglie Bartina, 64 anni, sta nuovamente affrontando una dura battaglia contro un tumore al seno metastatico. Il 62 ex calciatore ha spiegato che la compagna è in cura dal 2010, che la malattia si è ripresentata una prima volta nel 2018 e di nuovo nel 2023.

A ottobre, Koeman è stato costretto a interrompere il ritiro della nazionale durante la pausa per le nazionali prima della sfida contro Malta. All'epoca aveva dichiarato che la causa era la moglie. Ora, l'allenatore ha rivelato di essere dovuto tornare a casa a causa delle crescenti preoccupazioni per la salute della moglie, visto che il tumore si era diffuso al fegato: "È stato scioccante. Dovevamo incrociare le dita sperando che la cura funzionasse". Fortunatamente, la cura sembra funzionare. Bartina è stata sottoposta a chemioterapia intensiva e ha già completato undici sedute. "Per fortuna, la cura sta funzionando". La consorte dovrà continuare la chemioterapia. Anche i periodi di relax devono essere pianificati con cura. "Se andiamo in vacanza, può saltare un trattamento, ma poi deve continuare - ha aggiunto - È molto difficile. Non riesce più a fare tutto e si stanca più facilmente. Soffre anche di effetti collaterali". Nonostante tutto, Koeman ammira la sua forza mentale: "È incredibilmente forte e positiva. È davvero meraviglioso vederla".

La coppia è sposata dal 1985 e ha tre figli, Debbie, Tim e Ronald Koeman Jr., portiere del Telstar, squadra di Eredivisie.

ronald koeman
moglie
tumore al seno

