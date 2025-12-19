Olanda, Ronald Koeman: "A mia moglie è tornato il tumore al seno, la cura sta funzionando"

A ottobre, Koeman è stato costretto a interrompere il ritiro della nazionale durante la pausa per le nazionali prima della sfida contro Malta. All'epoca aveva dichiarato che la causa era la moglie. Ora, l'allenatore ha rivelato di essere dovuto tornare a casa a causa delle crescenti preoccupazioni per la salute della moglie, visto che il tumore si era diffuso al fegato: "È stato scioccante. Dovevamo incrociare le dita sperando che la cura funzionasse". Fortunatamente, la cura sembra funzionare. Bartina è stata sottoposta a chemioterapia intensiva e ha già completato undici sedute. "Per fortuna, la cura sta funzionando". La consorte dovrà continuare la chemioterapia. Anche i periodi di relax devono essere pianificati con cura. "Se andiamo in vacanza, può saltare un trattamento, ma poi deve continuare - ha aggiunto - È molto difficile. Non riesce più a fare tutto e si stanca più facilmente. Soffre anche di effetti collaterali". Nonostante tutto, Koeman ammira la sua forza mentale: "È incredibilmente forte e positiva. È davvero meraviglioso vederla".