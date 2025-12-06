Vanzini, annuncio shock: "Ho un tumore al pancreas, ho già perso mia sorella così"

E l'intervento è ormai dietro l'angolo. Vanzini, padre di tre figli (Luca di 22 anni, Giacomo di 17 e Anita di 11), si è già sottoposto a nove sedute di chemioterapia ("Quelle potevo farle ovunque e il San Raffaele è a due minuti da casa mia"). Ne manca una e poi potrà essere operato: "Alla fine di luglio, dopo una vacanza, lo abbiamo detto ai nostri figli. Cristina, ancora una volta, è stata bravissima: è la colonna portante della famiglia, è una donna fortissima. Ha cominciato lei: “Papà si deve curare”. Ma io ho chiesto di comportarsi come sempre, di farmi arrabbiare, perché non avevo bisogno di infermieri. Per dirlo ai miei genitori ho aspettato settembre, volevo che trascorressero una bella estate. Mi ha addolorato vedere mia madre appassire come un fiore, mentre mi ascoltava, ma si è subito ripresa e ci siamo focalizzati sull’intervento: se si può fare, il tumore si può togliere".