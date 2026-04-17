Totthenam, la missione salvezza passa anche dalla tavola: De Zerbi offre una cena extralusso alla squadra
Il tecnico italiano punta a migliorare l'intesa con il gruppo per tornare alla vittoria. Mercoledì sera cena di squadra a Mayfair per avere la mente libera sul match di sbato con il Brighton
Roberto De Zerbi cerca disperatamente di fare scoccare la scintilla con il suo Tottenham, caduto in una crisi di identità e di risultati, provando a migliorare il rapporto umano tra lui e i giocatori. Niente ripetizioni tattiche fino a tarda notte, ma una sontuosa cena di gruppo nel cuore di Londra. L'obiettivo? Salvare gli Spurs dalla retrocessione.
Secondo quanto rivelato da Telegraph Sport, mercoledì sera il tecnico bresciano ha portato staff e giocatori al ristorante Bacchanalia, un esclusivo locale del quartiere Mayfair, dove l'arte dell'artista Damien Hirst fa da cornice a portate che oscillano tra le 40 e le 130 sterline (tra i 45 150 euro). Un tentativo di allentare la pressione di una classifica che scotta e di ricostruire un legame umano prima ancora che sportivo.
Prima di lui, anche Igor Tudor aveva provato a scuotere l'ambiente portando la squadra a cena, ma senza ottenere alcun risultato: zero vittorie e addio anticipato. L'impatto dell'italiano, invece, sembra essere stato diverso. Nonostante la sconfitta all'esordio contro il Sunderland, il feeling con lo spogliatoio appare superiore, anche se la montagna da scalare resta altissima. "Il mio compito non è imporre uno stile di gioco ora, ma dare ai giocatori ciò di cui hanno bisogno mentalmente", ha dichiarato.
Gli Spurs sono attualmente terzultimi in Premier League, a due punti dal West Ham e con un dato inquietante: nessuna vittoria in Premier nel 2026. Ad aggravare la situazione, c'è anche la mancanza di un leader difensivo come Cristian Romero, fuori per il resto della stagione a causa della lesione al legamento riportata nella gara di settimana scorsa contro il Sunderland.
Mancanza di fiducia che ha ribadito anche il difensore Micky van de Ven, confermando il momento drammatico: "Mentalmente è dura. Soffriamo da mesi, non riusciamo a vincere e la fiducia è ai minimi termini. Dobbiamo ritrovarci".
Sabato pomeriggio al Tottenham Hotspur Stadium arriverà proprio il Brighton, la creatura che De Zerbi ha portato in Europa e che ora rischia di dare il colpo di grazia alle speranze di salvezza del tecnico italiano.