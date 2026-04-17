Lecce, si ferma Fofana per una lesione al legamento del ginocchio
Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di Martignano per il Lecce di mister Di Francesco, in vista dell'impegno di campionato di lunedì sera contro la Fiorentina. Assente Camarda, che raggiungerà i compagni martedì prossimo nel ritiro di Bussolengo, terapie per Berisha e Gaspar, lavoro differenziato per Sottil: tutti saranno indisponibili contro i viola. Intanto, nella giornata odierna, il centrocampista Fofana si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: per lui campionato praticamente concluso. Domani nuova seduta di allenamento mattutina a Martignano.