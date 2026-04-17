Lecce, si ferma Fofana per una lesione al legamento del ginocchio

17 Apr 2026 - 17:09

Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di Martignano per il Lecce di mister Di Francesco, in vista dell'impegno di campionato di lunedì sera contro la Fiorentina. Assente Camarda, che raggiungerà i compagni martedì prossimo nel ritiro di Bussolengo, terapie per Berisha e Gaspar, lavoro differenziato per Sottil: tutti saranno indisponibili contro i viola. Intanto, nella giornata odierna, il centrocampista Fofana si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: per lui campionato praticamente concluso. Domani nuova seduta di allenamento mattutina a Martignano.

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