Lazio; cancelli aperti a Formello prima della semifinale con l'Atalanta
Tutti insieme verso l'obiettivo, l'unico rimasto in una stagione fin qui amara. La Lazio ha infatti deciso di aprire i cancelli del proprio centro sportivo ai tifosi - a partire dalla 10 - il prossimo martedì 21 aprile, in occasione della seduta di allenamento che precede la trasferta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per partecipare sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso - obbligatorio per tutti, anche per i minori - attraverso la piattaforma online, fino a esaurimento disponibilità con ogni tifoso che potrà richiedere fino a un massimo di 4 tagliandi. Un'occasione per consentire ai propri sostenitori di far sentire il proprio calore alla squadra prima della sfida alla squadra di Palladino, decisiva per l'approdo in finale dopo il 2-2 dell'andata, con lo Stadio Fersini pronto ad accogliere il tifo biancoceleste spronando così gli uomini di Sarri verso una finale di Coppa Italia che, in un anno difficilissimo per la Lazio, rappresenterebbe un traguardo storico.