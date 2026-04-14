Insulti sessisti via social all'allenatrice, la condanna dell'Union Berlino: "Una follia"

"È una follia". Due giorni fa l'Union Berlino ha annunciato l'arrivo sulla sua panchina di Marie-Louise Eta, prima donna ad allenare nei top 5 campionati d'Europa, e ora il club tedesco condanna gli insulti sessisti arrivati via social al suo indirizzo. "È semplicemente imbarazzante: abbiamo visto, ma mi rifiuto di leggere o anche solo di espormi a questo genere di sciocchezze, perché per me con Eta si parla di qualità e leadership", ha detto il dt del club, Horst Heldt, secondo quanto riporta la Bbc online. "Abbiamo piena fiducia in Louise, una convinzione assoluta. Trovo assurdo dover affrontare una situazione del genere al giorno d'oggi. Potete essere certi che tutti qui all'Union, sia tra i tifosi sia all'interno del club, appoggiano al 100% questa decisione e faranno tutto il possibile per evitare ulteriori discussioni in futuro". Marie-Louise Eta è stata chiamata in panchina al posto di Steffen Baumgart, esonerato insieme ai suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Heidenheim, ultimo in classifica, per cercare di centrare la salvezza.