Roberto De Zerbi ufficiale al Tottenham: maxi-contratto per salvare gli Spurs dalla retrocessione

"Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, obiettivo che ci concentreremo completamente fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con i giocatori per raggiungere questo obiettivo", le prime parole di De Zerbi.