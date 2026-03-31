Roberto De Zerbi ufficiale al Tottenham: maxi-contratto per salvare gli Spurs dalla retrocessione

Tottenham retrocesso? Da Vicario a Kolo Muani, quante occasioni sul mercato!
© italyphotopress
© italyphotopress
Roberto De Zerbi torna in Premier League: accordo quinquennale col Tottenham per evitare la retrocessione. "Sono entusiasta, voglio grandi traguardi"
Roberto De Zerbi è ufficialmente l'uomo scelto dal Tottenham per evitare l'incubo della retrocessione, grazie a un accordo quinquennale che segna il suo ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Brighton. Il tecnico bresciano eredita una panchina rovente a sole sette giornate dal termine, con il compito immediato di blindare una salvezza diventata improvvisamente complessa. Il richiamo del campionato più prestigioso del mondo e una maxi-offerta hanno convinto l'ex allenatore del Marsiglia a rompere gli indugi, nonostante un'iniziale ritrosia nel subentrare a stagione in corso. Sebbene la sua preferenza fosse quella di iniziare un nuovo ciclo dal ritiro estivo 2026/27, il progetto presentato dagli Spurs e la fiducia che gli ha dimostrato il club hanno spazzato via ogni dubbio residuo.
"Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro", si legge nel comunicato del Tottenham.
"Sono entusiasta di entrare a far parte di questo fantastico club, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutti i miei colloqui con la dirigenza del club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo praticando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, obiettivo che ci concentreremo completamente fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con i giocatori per raggiungere questo obiettivo", le prime parole di De Zerbi.
La proprietà londinese non ha cercato un semplice traghettatore per sostituire l'esonerato Igor Tudor, ma un vero e proprio architetto del futuro. Sul piatto è stato messo un ingaggio faraonico da circa 14 milioni di euro a stagione, rendendo l'italiano uno dei manager più pagati del pianeta e il secondo della Premier League dopo Guardiola. Oltre alle cifre, a fare la differenza nella testa di De Zerbi è stata la carta bianca di cui disporrà: avrà pieni poteri decisivi sul mercato e sulla gestione tecnica, ricalcando quel modello di successo che aveva già funzionato durante la sua precedente esperienza al Brighton.
L'accoglienza non sarà però priva di insidie, specialmente sul fronte ambientale. Una parte della tifoseria organizzata ha già manifestato un fermo dissenso attraverso la campagna social "Not to De Zerbi", ricordando le barricate che nel 2021 impedirono l'approdo di Gattuso sulla stessa panchina. Al centro delle critiche dei supporters non ci sono i meriti sportivi, ma la gestione mediatica del caso Mason Greenwood durante la parentesi di De Zerbi al Marsiglia. La piazza rimprovera al tecnico una posizione considerata troppo morbida nei confronti del calciatore, nonostante le vicende giudiziarie poi risoltesi senza condanne.
Il tempo delle parole finirà il 12 aprile, data dell'esordio ufficiale in trasferta contro il Sunderland. Sfruttando la pausa per la FA Cup, il tecnico avrà dieci giorni per plasmare una squadra reduce da un digiuno di vittorie che dura dallo scorso dicembre e martoriata da continui infortuni. La classifica è impietosa e recita quartultimo posto, con un solo punto di vantaggio sulla zona rossa occupata dal West Ham. Dopo la trasferta iniziale, il "Dezerbismo" dovrà superare l'esame del cuore contro il suo passato, il Brighton, prima di affrontare un trittico finale da brividi contro Aston Villa, Chelsea ed Everton.
© italyphotopress
© italyphotopress