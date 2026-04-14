Tre big della panchina sono pronti a rientrare: Xabi Alonso, Maresca e la suggestione Klopp

Xabi Alonso, Maresca e Klopp, tre big della panchina che sarebbero pronti a un rientro immediato. Se per i primi due la notizia non sorprende nessuno, per il terzo qualche perplessità è naturale. Quando l'ex allenatore del Liverpool, due anni fa, ha deciso di lasciare il mestiere di allenatore per il ruolo dirigenziale di capo del calcio del gruppo Red Bull, sembrava il classico caso di chi, a quasi sessant'anni, ritiene che sia arrivato il momento per incarichi meno stressanti. Chi non ha le sue possibilità è costretto ad aspettare altri dieci anni per vedere la pensione, chi invece è così ricco e famoso da non dovere ogni giorno attendere novità dallo stretto di Hormuz, invece, può scegliere di godersi il considerevole conto in banca o dedicarsi ad attività prestigiose ma che consentono anche di avere più tempo per sé. Il buon vecchio Jugen ha scelto la seconda strada ma, voci vicine all'allenatore tedesco, riferiscono di qualche malcelata nostalgia per l'adrenalina che soltanto la panchina riesce a dare.