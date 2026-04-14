Tre big della panchina sono pronti a rientrare: Xabi Alonso, Maresca e la suggestione Klopp
Molto probabile che squadre importanti, come Liverpool, Real Madrid e City, possano cambiare allenatore
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Xabi Alonso, Maresca e Klopp, tre big della panchina che sarebbero pronti a un rientro immediato. Se per i primi due la notizia non sorprende nessuno, per il terzo qualche perplessità è naturale. Quando l'ex allenatore del Liverpool, due anni fa, ha deciso di lasciare il mestiere di allenatore per il ruolo dirigenziale di capo del calcio del gruppo Red Bull, sembrava il classico caso di chi, a quasi sessant'anni, ritiene che sia arrivato il momento per incarichi meno stressanti. Chi non ha le sue possibilità è costretto ad aspettare altri dieci anni per vedere la pensione, chi invece è così ricco e famoso da non dovere ogni giorno attendere novità dallo stretto di Hormuz, invece, può scegliere di godersi il considerevole conto in banca o dedicarsi ad attività prestigiose ma che consentono anche di avere più tempo per sé. Il buon vecchio Jugen ha scelto la seconda strada ma, voci vicine all'allenatore tedesco, riferiscono di qualche malcelata nostalgia per l'adrenalina che soltanto la panchina riesce a dare.
In più sono trapelati rumors, subito smentiti, di malumori dei vertici della Red Bull nei confronti del loro capo del calcio. Tutte cose che avevano spinto il Real Madrid a sondarlo ricevendo in cambio un secco rifiuto. Ora la situazione sembra differente. Nella casa blanca sono tutt'altro che contenti della gestione Arbeloa, e si sa quanto la pazienza di Florentino sia tutt'altro che proverbiale. Basta non vincere un titolo per più di sei mesi per fare le valigie. Al Real si pensa seriamente a tornare alla carica con Klopp, anche se l'approccio tattico apprezzato da quelle parti è lontano da quello "sturm und drang" o "heavy metal" del tedesco. La sua attitudine alla vittoria, però, è un punto a favore che la dirigenza blanca considera molto importante.
Con il più che probabile addio di Slot al Liverpool, poi, c'è anche la suggestione di un clamoroso ritorno in rosso di un allenatore che sarebbe accolto a braccia aperte da un ambiente che lo ha, reciprocamente, amato. Dalle parti di Anfield, però, c'è il forte sentore di vitello grasso da sacrificare per un altro grande ritorno: quello di Xabi Alonso. Bandiera del club da giocatore, libero da legami dopo l'esonero con il Real, l'ex regista dei Reds era nel mirino del Liverpool già prima che virasse su Slot, dopo la trionfale stagione al Bayer Leverkusen, con cui ha interrotto la sequenza di Bundesliga vinte dal Bayern. Allora decise di restare, ora non ha obblighi nei confronti di nessuno.
Un altro nome destinato al rientro è quello del nostro Maresca. Il Chelsea, trascinato da lui a un posto in Champions nella scorsa stagione (oltre che alla conquista della Conference League e del Mondiale per club), è crollato dopo la separazione consensuale con l'allenatore italiano, che ora è nel mirino di vari club. Entrato sul taccuino del Napoli in caso di addio di Conte, è stato incoronato da Guardiola come suo degno erede quando lascerà Manchester, sponda City. Il contratto di Pep scade nel 2027 ma c'è chi pensa che, in caso di tripletino (Coppa di Lega, F.A. Cup e campionato), l'allenatore catalano possa decidere di lasciare in anticipo. In questo caso Maresca è il favorito anche se si tiene d'occhio Andoni Iraola, artefice di un ottimo lavoro al Bournemouth.