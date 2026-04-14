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Simone Inzaghi, crisi nera in Arabia: eliminato da Mancini, i tifosi dell’Al Hilal infuriati

Simone Inzaghi fuori dalla Champions asiatica per mano di Mancini. Tifosi dell'Al Hilal furiosi e vetta della Saudi Pro League lontana

14 Apr 2026 - 10:43
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Simone Inzaghi criticato dai tifosi dell'Al Hilal dopo l'eliminazione dalla Champions League asiatica per mano dell'Al Sadd di Roberto Mancini. Un duro colpo per l'ex allenatore dell'Inter, secondo nella Saudi Pro League a cinque punti dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo a sei giornate dalla fine: una distanza di recente allungatasi a causa del 2-2 contro l'Al Taawon e che non aiuta il tecnico piacentino nel rapporto coi tifosi. "Umiliazione meritata", "Impreparato", "Vattene" i messaggi più duri che si leggono sui social. 

La tensione segue quella di febbraio quando l'Al Hilal era passato dal +7 al -3 in classifica sull'Al Nassr, cedendo la vetta della classifica. In quei delicati giorni dall'Arabia si era addirittura parlato della possibile di un esonero di Inzaghi, legato da un contratto da 26 milioni di euro l'anno fino al 2027. 

Simone Inzaghi si gode la pausa del campionato saudita: vacanza alle Maldive con la sua Gaia

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