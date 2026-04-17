Tennis: Atp Barcellona, Musetti esce ai quarti, vittoria Fils in due set

Lorenzo Musetti è stato eliminato nei quarti al Barcelona Open Banc Sabadell, Atp 500 che si gioca sulla terra battuta nel più antico circolo di Spagna. Nella sfida contro il francese Arthur Fils, numero 30 della classifica Atp, l'azzurro, nono nel ranking, è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 16' di gioco. Sfuma così la possibilità per il carrarino di raggiungere la semifinale per la quinta volta negli ultimi sei tornei disputati sulla terra battuta ed eguagliare il suo miglior risultato a Barcellona (la semifinale del 2023).