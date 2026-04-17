Udinese, Runjaic: "Obiettivo di fine stagione i 50 punti"

17 Apr 2026 - 17:25

"Non ci sono partite facili in Serie A, a prescindere dalla fase del campionato. Siamo sulla strada giusta, abbiamo sei giornate per dare tutto e chiudere al meglio il campionato. La partita contro il Milan resterà nei ricordi di molti, ma vogliamo che tutta la stagione sia memorabile. Il Parma è una buona squadra, con diversi ragazzi di talento, hanno la rosa più giovane della Serie A, sarà una partita diversa da quella di Milano, ma non per questo semplice". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida casalinga della sua Udinese coi ducali, fissando a quota 50 punti l'obiettivo di fine stagione. "Dovremo attuare il nostro piano, metterci concentrazione, intensità, passione ma anche qualità - la sua ricetta - Non ci sarà Davis, ma abbiamo gli elementi per fare bene e raccogliere il massimo dei punti, che è il nostro obiettivo". Circa il modulo, "è possibile che rivedrete il tridente come contro il Como. A prescindere da questo cercherò di mettere in campo la migliore formazione possibile. I ragazzi sanno cosa devono fare, ormai siamo in una fase in cui si conoscono bene e lavorano bene assieme. Dovremo essere disciplinati in difesa e puliti in possesso, avremo di più il pallone rispetto alla settimana scorsa, sarà fondamentale non innervosirsi per il blocco basso del Parma. Loro sono forti in transizione, hanno un attaccante forte che tiene bene il pallone e un portiere bravo a lanciare. Dovremo essere attenti, metterci intensità e cercare di fare risultato". Quanto alle altre defezioni, Runjaic ha ricordato: "Non avremo Davis e nemmeno Zemura - per i quali ci vorranno ancora alcune settimane - così come Bertola che ha rimediato una lesione al retto femorale". Per lui il campionato potrebbe essere già finito: sarà rivalutato di settimana in settimana, ma lo stop potrebbe essere di circa un mese. "A fine stagione vedremo dove saremo arrivati - ha ribadito il tecnico tedesco - l'obiettivo ora è fare più punti possibili a partire da domani. Vogliamo rimanere concentrati sul presente e non pensare troppo al futuro, vogliamo isolarci dalle voci esterne e pensare alla partita con il Parma. Giocata quella, penseremo alla partita successiva. Il nostro obiettivo sono i 50 punti, sarebbe un bello step in avanti, ma per raggiungerlo bisogna fare punti già domani".

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