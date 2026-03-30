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Tottenham nel caos: esonerato Tudor, pressing totale su Roberto De Zerbi per la salvezza

Gli Spurs esonerano Igor Tudor dopo 7 gare e puntano tutto su De Zerbi per evitare la retrocessione. Pazza idea Glenn Hoddle tra le alternative

30 Mar 2026 - 08:32
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Ufficializzato l'addio a Igor Tudor dopo sole sette partite, il Tottenham è alla disperata ricerca del terzo allenatore stagionale, quello che dovrà definitivamente evitare lo spettro della retrocessione in Premiership: gli Spurs, un punto nelle ultime cinque partite, sono quartultimi con una sola lunghezza di distanza dalla zona retrocessione.

Perché il Tottenham vuole subito De Zerbi?

 Il primo nome per la prossima stagione è sempre stato quello di Roberto De Zerbi che, dopo la fine dell'avventura col Marsiglia a febbraio, avrebbe voluto tornare in pista a partire dall'estate per lavorare meglio a livello atletico e tattico. Ma il Tottenham proprio in queste ore sta cercando di convincere l'allenatore italiano ad accettare subito l'incarico: la dirigenza del club inglese vede in lui la persona perfetta per un progetto tecnico a lungo raggio e non vuole attendere luglio per iniziare la collaborazione.

Quali sono le alternative a De Zerbi?

 Mentre De Zerbi riflette, ovviamente gli Spurs stanno valutando anche le alternative in caso di no dell'ex Sassuolo. Adi Hutter, Sean Dyche e Ryan Mason sono tra i profili segnalati dalla stampa inglese mentre il Daily Mail addirittura getta nel calderone dei nomi Glenn Hoddle, 68 anni, fermo dal 2006 (se non si considera un'esperienza da vice nel 2014-15 al QPR) e già al Tottenham dal 2001 al 2003.

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