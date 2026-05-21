Juventus, scatta l'ora del giudizio: fissato il giorno del faccia a faccia Elkann-Comolli. Chi rischia l’addio

Comolli ha fatto sapere che da questo punto di vista non farebbe nessun passo indietro: crede nel suo lavoro e nella sua squadra e non vuole lasciare alcuna delega. Ma il suo destino sembra segnato, per mancanza di empatia e perché non è scoccata la scintilla né con Spalletti, né coi giocatori (alcuni non concordi con i metodi della strategia rinnovi) e anche con parte dei dipendenti del club.