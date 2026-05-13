Ammutinamento Francia nel 2010 diventa docufilm. Domenech: "Li ho odiati"

"The Bus: The French Team on Strike" è il titolo del film. Domenech ha concesso l'accesso al diario che teneva all'epoca, che ha ispirato il suo primo libro anni fa, "Tutto solo". Tra i commenti duri su alcuni giocatori, Domenech confidava il suo sgomento. "Volevo sparire lontano da tutto", oppure "a volte ho degli scoppi d'odio verso questi idioti", come scrisse all'epoca della sconfitta per 2-0 contro il Messico. I giocatori e l'allenatore raccontano nel dettaglio la lite tra Domenech e Anelka avvenuta nell'intervallo di quella partita, la cui rivelazione in prima pagina su L'Equipe fece esplodere il caso portando all'esclusione dell'attaccante.