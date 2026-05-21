Il nuovo Milan passa da Calvelli: chi è il braccio destro di Gerry Cardinale in Italia

Tanto passerà proprio dalle mani di Calvelli, 51 anni, ex tennista e poi manager per Wilson, Nike e infine Atp. Una scalata che lo ha visto ricoprire ruoli sempre più centrali e prestigiosi prima di arrivare a occuparsi di RedBird e quindi del Milan, dove ora ha la piena fiducia della proprietà e sarà chiamato a nominare il prossimo amministratore delegato del club. Compito non da poco.