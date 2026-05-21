MILAN

Il nuovo Milan passa da Calvelli: chi è il braccio destro di Gerry Cardinale in Italia

Membro del Cda rossonero e a capo degli asset sportivi di RedBird, è stato numero 255 al mondo nel tennis, poi top manager per Wilson, Nike e Atp

di Paolo Borella
21 Mag 2026 - 23:30
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Il braccio destro di Gerry Cardinale in Italia è un uomo "nuovo", almeno per le cronache calcistiche. Massimo Calvelli è membro del Cda del Milan dal novembre 2025, è entrato in RedBird nel luglio di un anno fa come Ceo International di Red Bird Development Group con delega sugli asset legati allo sport e oggi è centrale per il presente e il futuro del Milan. 

Giovedì 14 maggio ha partecipato al summit voluto a Londra da Cardinale. Tre giorni dopo, domenica 17, sedeva accanto allo stesso proprietario nel mezzogiorno di fuoco della delicatissima sfida di Genova. La vittoria del Ferraris ha avvicinato la qualificazione in Champions dei rossoneri e adesso apre prospettive leggermente più chiare sul futuro del club

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Tanto passerà proprio dalle mani di Calvelli, 51 anni, ex tennista e poi manager per Wilson, Nike e infine Atp. Una scalata che lo ha visto ricoprire ruoli sempre più centrali e prestigiosi prima di arrivare a occuparsi di RedBird e quindi del Milan, dove ora ha la piena fiducia della proprietà e sarà chiamato a nominare il prossimo amministratore delegato del club. Compito non da poco.

La carriera di Calvelli

 Come è arrivato qui? Partendo dalla passione per lo sport e in particolare per il tennis. Da Montevarchi, in Toscana, dov'è nato, fino all'Oceania, dove è arrivato alle semifinali degli Australian Open giovanili nel 1991. Una discreta carriera che lo ha visto competere anche nel torneo di Bologna, nelle qualificazioni degli Us Open e nelle Universiadi siciliane del 1997, dove ha conquistato il bronzo nel doppio. 

Sul campo, le prime conoscenze della carriera da manager che lo ha portato a lavorare per Wilson (Global Business Director), Nike (Global Sports Marketing Director, con compito di supervisionare le partnership con gli atleti, in particolare i tennisti top come Federer, Nadal e Serena Williams) e infine Atp.

Per l'Association of Tennis Professionals è stato amministratore delegato dal 2020 al 2025 e si è occupato di tanti aspetti, economici e di marketing soprattutto. Aiutando le casse dell'associazione che ha contribuito a bilanci in grande crescita e durante la sua gestione è stata chiusa la storica partnership con il fondo PIF dell'Arabia Saudita

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Calvelli, tutto su RedBird e Milan

 Poco meno di un anno fa il salto in RedBird, dove ha il compito di verificare il rendimento di tutti gli asset sportivi del fondo, un'immensa galassia che va dal Tolosa, club della Ligue 1 del calcio francese, fino al baseball e al cricket. Ovvio che il calcio e in particolare il Milan siano sempre più centrali per Cardinale, che non potendo essere sempre presente sul campo ha delegato diverse decisioni allo stesso Calvelli. 

Nelle ultime settimane, è stato infatti al centro delle riunioni operative ai massimi livelli del club rossonero, si è presentato più volte a Milanello e le ultime apparizioni, anche pubbliche, testimoniano come l'ex tennista sia ora destinato a ricoprire un ruolo chiave in società. 

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