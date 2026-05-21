GRANDI MANOVRE

Milan, con o senza Champions sarà rivoluzione: Furlani ai saluti, partita la caccia al nuovo ad. La posizione di Ibra e Allegri

La proprietà ha deciso di voltare pagina: Massimo Calvelli, braccio destro di Cardinale, è già al lavoro

21 Mag 2026 - 22:35
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Con o senza Champions, in casa Milan sarà rivoluzione. Lunedì, poche ore dopo dalla partita col Cagliari che sancirà la partecipazione o meno dei rossoneri alla prossima Champions, a Casa Milan si volterà pagina per aprire un nuovo capitolo. Le manovre sono già iniziate, e nella nuova era non sarà prevista, salvo colpi di scena, la presenza di Giorgio Furlani. L'attuale ad lascerà ed è già partita la caccia al nuovo amministratore delegato. Chi se ne sta occupando? Massimo Calvelli, membro dell'attuale consiglio d'amministrazione del Milan e braccio destro di Cardinale.

Calvelli, ex ceo dell'Atp, era a Genova con Cardinale solo pochi giorni fa: spetterà a lui scegliere il nuovo ad del club meneghino. Al vaglio ci sono vari nomi (compreso Carnevali, ora al Sassuolo), e non possono essere esclusi anche profili stranieri. Insomma si ripartirà da zero con Tare e Ibrahimovic in bilico. L'albanese ha buone chance di salutare dopo appena un anno mentre Zlatan, consulente della proprietà, verrà ulteriormente ridimensionato.

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 E Allegri? Una eventuale qualificazione alla prossima Champions League rafforzerebbe la posizione del tecnico (scatterebbe in automatico il rinnovo per un'altra stagione), ma la permanenza non è assicurata. L'ipotesi Nazionale affascina molto il tecnico toscano che pretenderà le giuste garanzie per continuare. D'altronde con una possibile Champions da disputare gli impegni aumenteranno e servirà un mercato all'altezza. Fino a domenica la testa sarà solo sul Cagliari, mentre da lunedì, comunque andrà, è attesa la rivoluzione a Casa Milan.

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