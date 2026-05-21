Milan, con o senza Champions sarà rivoluzione: Furlani ai saluti, partita la caccia al nuovo ad. La posizione di Ibra e Allegri

Con o senza Champions, in casa Milan sarà rivoluzione. Lunedì, poche ore dopo dalla partita col Cagliari che sancirà la partecipazione o meno dei rossoneri alla prossima Champions, a Casa Milan si volterà pagina per aprire un nuovo capitolo. Le manovre sono già iniziate, e nella nuova era non sarà prevista, salvo colpi di scena, la presenza di Giorgio Furlani. L'attuale ad lascerà ed è già partita la caccia al nuovo amministratore delegato. Chi se ne sta occupando? Massimo Calvelli, membro dell'attuale consiglio d'amministrazione del Milan e braccio destro di Cardinale.