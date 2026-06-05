Mondiali 2026: ultimo test per il Messico, 5-1 alla Serbia

Il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La Nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevole di preparazione al torneo iridato che il Paese co-organizza con Stati Uniti e Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diez di Toluca gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue otto amichevoli di avvicinamento ai Mondiali: guidata dal portiere veterano Guillermo "Memo" Ochoa, la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel Gruppo A (18 e 24 giugno).