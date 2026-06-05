Mondiali: campi rovinati, il Giappone cambia due volte sede di allenamento

Primi ostacoli per le nazionali in vista del via dei Mondiali di calcio. Il Giappone, arrivato in Messico questa settimana per prepararsi al torneo iridato, ha dovuto cambiare campo di allenamento due volte in due giorni a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco. Lo riportano i media nipponici, spiegando che inizialmente, i "Samurai Blu" avrebbero dovuto utilizzare il campo del Tigres de Monterrey, ma le sue condizioni sono peggiorate per le piogge dei giorni scorsi, e la squadra si è quindi spostata su una struttura universitaria. Insoddisfatta anche di questa alternativa, la nazionale giapponese ha cambiato ancora, allenandosi infine presso il centro sportivo del CF Monterrey. "È a causa del maltempo, non possiamo farci nulla. Vogliamo garantire una preparazione ottimale" per i Mondiali, ha dichiarato Masakuni Yamamoto, direttore tecnico della Federcalcio giapponese. Martedì, la nazionale si trasferirà nel suo ritiro pre-campionato americano a Nashville. "Ci è stato detto che i preparativi stanno procedendo senza intoppi", ha aggiunto Yamamoto. Il Giappone, inserito nel gruppo F, affronterà l'Olanda nella prima partita il 14 giugno, a seguire Tunisia e Svezia.