Dati

La Germania dell'auto non esiste più

Il taglio programmato del 25% della forza lavoro entro i prossimi nove anni segna il punto di non ritorno

di Tommaso Marcoli
05 Giu 2026 - 09:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il benessere tedesco generato dalla sua fiorente, ricca e invidiata industria automobilistica, è entrato in cortocircuito. La Germania dell'automobile non esiste più. Almeno non nei criteri e nelle circostanze che per 40 anni ne hanno garantito il primato economico europeo e mondiale. Oggi la lotta per la sopravvivenza richiede compromessi dolorosi.
Meno lavoro
Il dato più drammatico che fotografa il declino dell'automotive in Germania è legato all'impatto sociale sulla forza lavoro: entro il 2035, un posto di lavoro su quattro nell'industria automobilistica tedesca sarà cancellato. Una contrazione strutturale che rischia di polverizzare il ceto medio e l'ossatura economica del Paese. Dal 2019 a oggi sono già svaniti oltre 100.000 impieghi nella filiera, e altri 125.000 sono destinati a seguire la stessa sorte a breve termine.
Guerra commerciale
Questo ridimensionamento della manodopera è la diretta conseguenza del collasso dei quattro pilastri storici su cui poggiava il primato industriale tedesco: la complessità meccanica dei motori tradizionali, i distretti integrati, le forniture energetiche russe a basso costo e i flussi di cassa provenienti dalla Cina. Con il passaggio forzato verso i veicoli elettrici, software-defined e dotati di intelligenza artificiale, la superiorità ingegneristica di colossi come Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW si è rivelata improvvisamente obsoleta.
Addio Germania
Le competenze più qualificate e il know-how sul veicolo del futuro si stanno trasferendo a 8.000 chilometri di distanza, concentrandosi proprio in Cina. Di fronte a questa fuga di competenze e capitali, aggravata da un consumatore domestico tradizionalista e poco incline a digerire le novità digitali, la Germania assiste alla fine della propria epoca come nazione dell'auto, dove il problema principale non è più come difendere un passato ormai scaduto, ma come ricollocare la propria forza lavoro e inventare nuovi settori industriali.

Ti potrebbe interessare

videovideo
germania
auto
crisi auto
volkswagen

Ultimi video

02:56
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

01:57
Royal Enfield Guerrila Apex 2026

Royal Enfield Guerrila Apex 2026

01:53
KGM e Vero Volley

KGM e Vero Volley

02:00
Toyota C-HR

Toyota C-HR+

01:42
Opel Mokka Gse Rally

Opel Mokka Gse Rally

02:12
Audi FuoriConcorso a Como

Audi FuoriConcorso a Como

01:41
Alla scoperta del Gruppo UFI

Alla scoperta del Gruppo UFI

01:47
Skoda Epiq presentata a Zurigo

Skoda Epiq presentata a Zurigo

02:02
Dacia Duster 4x4 GPL Hybrid

Dacia Duster 4x4 GPL Hybrid

01:15
Leclerc-Ferrari, rinnovo

Leclerc-Ferrari, rinnovo

03:08
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

15:32
La puntata del 29 maggio #DriveUp

La puntata del 29 maggio #DriveUp

00:28
dich montezemolo per sito SRV

Montezemolo attacca Ferrari: "Togliete il Cavallino dalla Luce"

03:35
Ferrari Luce Mattarella

Sergio Mattarella incontra la Ferrari Luce

26:34
Puntata del 23 maggio #DriveUp

Puntata del 23 maggio #DriveUp

02:56
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

I più visti di Drive Up

Trovano una Mercedes da 1 milione in un capanno

Qualcuno è andato in campeggio con una Ferrari F40

La Fiat 500 va in panne: George Russell la spinge per Montecarlo

Una Mercedes da 1 milione ritrovata in un capanno

Jennifer Lawrence e la sua nuova Mustang rossa

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:30
Moto2 Ungheria: Gonzalez il più veloce in prime libere
INTERVISTA SIMONELLI PER SITO 5/6 SRV
12:30
Simonelli: "Il calcio italiano sta male"
12:29
Moto3 Ungheria: Almansa leader in prime libere
Como vuol dire Champions
12:22
Il Como affronterà Liverpool in amichevole ad Anfield il 16 agosto
12:20
Mondiali 2026, Cannavaro carica l'Uzbekistan: "I grandi sogni si costruiscono a piccoli passi"