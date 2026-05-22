CR7 campione con l'Al Nassr: Inzaghi battuto

Cristiano Ronaldo l'ha fatto di nuovo. Doppietta al Damac (973 gol in carriera) nell'ultima giornata di Saudi Pro League, poker servito per il 4-1 finale e titolo dell'Arabia Saudita portato a casa dopo un inseguimento lungo tre stagioni e mezzo. L'Al Nassr trionfa in campionato, guidata anche dalle reti di Mané e Coman prima dei due gol di CR7 e si riscatta dalla delusione della sconfitta nella finale della AFC Champions League 2, di fatto l'equivalente dell'Europa League per l'Asia.