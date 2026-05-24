Premier League, De Zerbi salva gli Spurs. Emery rovina la festa a Guardiola. Chelsea fuori dalle coppe

Addio Guardiola, il tributo dei tifosi del City. Pasillo de honor per Bernardo Silva
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Tutti i verdetti dell’ultima giornata: harakiri Blues sul campo del Sunderland, il gol di Palhinha tiene il Tottenham nella massima serie
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Tutti i verdetti della 38a giornata di Premier League: il Tottenham si salva, De Zerbi piega 1-0 l’Everton e condanna il West Ham alla retrocessione. Svanisce invece il sogno inglese delle sei squadre in Champions League: l’Aston Villa vince 2-1 contro il Manchester City ed è quarto, con il Liverpool quinto. Buio totale in casa Chelsea, che va ko 2-1 sul campo del Sunderland ed è fuori da tutte le competizioni europee per la prossima stagione.
All’ultima giornata riesce a salvarsi il Tottenham di Roberto De Zerbi, che piega 1-0 l’Everton tra le mura casalinghe grazie alla rete di Palhinha al 43’ e chiude la stagione al 17esimo posto. Viene quindi condannato in Championship il West Ham, a cui non basta il 3-0 in casa contro il Leeds nel segno di Castellanos (67’), Bowen (79’) e Wilson (94’). Gli Hammers si uniscono a Burnley e Wolverhampton, già retrocesse da svariate giornate.
Si spegne all’ultima giornata il sogno inglese di sei squadre in Champions League: l’Aston Villa vince 2-1 con il Manchester City e chiude al quarto posto. Vantaggio Citizens con Semenyo al 23’, poi la doppietta di Watkins (47’ e 61’) a completare la rimonta. Ininfluente a quel punto il risultato del Liverpool, che non va comunque oltre l’1-1 contro il Brentford (Schade al 64’ risponde al vantaggio di Jones al 58’). Si deve quindi accontentare dell’Europa League il Bournemouth, sesto in classifica dopo il pareggio 1-1 col Nottingham Forest (Tavernier al 54’ risponde a Gibbs-White).
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Insieme alle Cherries nella seconda competizione europea ci va a sorpresa il Sunderland, che batte 2-1 il Chelsea e lo esclude clamorosamente dalle coppe per la prossima stagione. Hume (25’) e l’autogol di Malo Gusto (50’) fanno gioire i Black Cats, ai Blues non basta Cole Palmer. Qualificato in Conference League invece il Brighton, nonostante la sconfitta per 3-0 in casa contro il Manchester United (a segno Dorgu, Mbeumo e Bruno Fernandes). Resta invece ancora viva la speranza di avere nove squadre in Europa, nel caso in cui il Crystal Palace dovesse vincere la Conference League sarebbe la terza inglese qualificata in Europa League.
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L’Arsenal festeggia il titolo vincendo 2-1 anche in casa del Crystal Palace, con Gabriel Jesus (42’) e Madueke (48’) che permettono ad Arteta di chiudere la sua stagione da titolo a quota 85 punti. Undicesimo posto finale invece per il Fulham, a 52 punti e appena fuori (insieme al Chelsea) dalla zona europea grazie al 2-0 sul Newcastle. Diop (20’) e Cairney (80’) staccano in classifica i Magpies, dodicesimi a 49 punti. Termina 1-1 il match tra le due retrocesse Burnley e Wolverhampton, con Flemming che al 47’ risponde al vantaggio ospite su rigore di Armstrong (5’).