Premier League, De Zerbi salva gli Spurs. Emery rovina la festa a Guardiola. Chelsea fuori dalle coppe

Insieme alle Cherries nella seconda competizione europea ci va a sorpresa il Sunderland, che batte 2-1 il Chelsea e lo esclude clamorosamente dalle coppe per la prossima stagione. Hume (25’) e l’autogol di Malo Gusto (50’) fanno gioire i Black Cats, ai Blues non basta Cole Palmer. Qualificato in Conference League invece il Brighton, nonostante la sconfitta per 3-0 in casa contro il Manchester United (a segno Dorgu, Mbeumo e Bruno Fernandes). Resta invece ancora viva la speranza di avere nove squadre in Europa, nel caso in cui il Crystal Palace dovesse vincere la Conference League sarebbe la terza inglese qualificata in Europa League.