Voci dall'Arabia: Inzaghi può lasciare l'Al-Hilal e il mercato allenatori si infiamma

Ci si aspettava di più, insomma, dall'ex allenatore dell'Inter e l’eliminazione nella competizione asiatica per club più importante, sembrava poter già rappresentare per lui il canto del cigno. Poi il dietrofront, prima delle nuove perplessità legate al cambio di proprietà. Non ci sono dubbi sul fatto che, se dovesse tornare sul mercato, Inzaghi avrebbe molti estimatori. Non è un mistero che De Laurentiis lo abbia preso seriamente in considerazione, così come è ancora nel gruppo dei papabili per il ruolo di ct dell'Italia insieme a Conte e a Mancini. Senza contare che, alle prime difficoltà, le grandi squadre d'Europa possano pensare a lui per subentrare in corsa. Nel caso, insomma, non resterebbe disoccupato a lungo.