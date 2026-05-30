INGHILTERRA

Sterling nei guai: arrestato per guida sotto effetto di stupefacenti

L'incidente giovedì mattina nell'Hampshire: l'ex nazionale inglese è accusato di guida pericolosa sotto l'effetto di droghe e possesso di sostanze stupefacenti di classe C 

30 Mag 2026 - 12:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Raheem Sterling è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Il 31enne è accusato di guida sotto l'effetto di droghe, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C (farmaci con uso terapeutico ma a rischio di abuso come Fenobarbital) e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico.

Leggi anche

Scandalo Fenerbahçe: il presidente arrestato a Istanbul in un'indagine antidroga

L'arresto è avvenuto nella mattinata di giovedì, in seguito a un incidente che ha coinvolto una Lamborghini sulla M3, nell'Hampshire. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il veicolo si è schiantato contro le barriere di sicurezza senza coinvolgere altri mezzi. Non si registrano feriti. In una nota rilasciata al portale The Athletic, la polizia dell'Hampshire ha dichiarato: "Poco prima delle 9 di giovedì abbiamo ricevuto una segnalazione relativa a una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Minley. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati feriti. Il conducente, un uomo di 31 anni residente nel Berkshire, è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. È stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini".
I rappresentanti del calciatore hanno scelto di non commentare la vicenda.

Leggi anche

Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: "Il pilota di F1 vuole una tipa" | "Nei party si sniffava gas esilarante"

Attualmente Sterling milita nel Feyenoord Rotterdam, dove si è trasferito lo scorso febbraio dopo aver raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto che lo legava al Chelsea FC. Nella seconda parte della stagione 2025-26 ha collezionato otto presenze in Eredivisie con il club di Rotterdam.
Nel corso della sua carriera, Sterling ha disputato 396 partite in Premier League, affermandosi prima con il Liverpool e poi con il Man City. Con i Citizens ha conquistato quattro titoli di campione d'Inghilterra. Nell'estate del 2022 si è trasferito al Chelsea per 47,5 milioni di sterline, mentre nella stagione 2024-25 ha giocato in prestito con l'Arsenal FC. Tornato a Stamford Bridge, è però uscito dai piani tecnici dell'allenatore Enzo Maresca. Con la nazionale inglese, Sterling ha totalizzato 82 presenze e 20 reti tra il 2012 e il 2022, diventando per anni uno dei volti simbolo dei Tre Leoni.

raheem sterling
lamborghini
incidente stradale
stupefacenti

Ultimi video

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

00:48
DICH POLITO SU AQUILANI DICH

Polito: "Se Aquilani non va in Serie A, il calcio italiano ha un problema"

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

02:52
ITW PETAGNA 29/5 DICH

Il riscatto di Petagna: "Che gioia, arrivavo da un anno e mezzo brutto sul piano personale"

02:46
ITW CISSE' 29/5 DICH

Alphadjo Cissè si prepara al Milan: "Un sogno, speravo di arrivare lì fin da piccolo"

02:22
ITW BIANCO 29/5 DICH

Bianco: "Promozione sofferta fino alla fine, ma meritata"

04:31
ITW CUTRONE 29/5 DICH

Cutrone, festa con occhiali alla Thuram: "Arrivato qui solo per la A"

01:48
DICH BALDINI CT ITALIA PER SITO 29/5 DICH

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

01:15
Callegari: "Finale Champions, chi sono i favoriti?"

Callegari: "Finale Champions, chi sono i favoriti?"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:45
Champions, atto finale

Champions, atto finale

01:41
La Serie A al Mondiale

La Serie A al Mondiale

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

I più visti di Calcio Estero

Jaissle, due Champions a 38 anni: “Sfiorai il Milan, ora sfido Inzaghi e CR7. Il mio Kessié? Da Serie A…”

Calafiori: "Porto l'Italia in finale di Champions. Tornare? Non ora, ma la Roma..."

Arsenal, la ricetta di Arteta per la sfida al Psg: "Innovare sempre, così vinceremo ancora"

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

MCH VITTORIA DI CR7 MCH

CR7 campione con l'Al Nassr: Inzaghi beffato

Il Napoli voleva Inzaghi per il post Conte, Simone ha detto no per colpa del...fisco arabo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:10
Monza in festa, oggi pomeriggio sfilata in città
11:04
Champions, Marquinhos: "Dura arrivare qui, opportunità d'oro per Psg"
10:15
Milan, il bilancio di Modric: "Non è finita come avremmo voluto"
23:17
Juventus: sulla Mole Antonelliana "+39 rispetto" per le vittime dell'Heysel
23:14
Mondiali 2026, il presidente Milei provoca il Brasile: "L'allegria è dell'Argentina, non loro"