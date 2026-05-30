Sterling nei guai: arrestato per guida sotto effetto di stupefacenti
L'incidente giovedì mattina nell'Hampshire: l'ex nazionale inglese è accusato di guida pericolosa sotto l'effetto di droghe e possesso di sostanze stupefacenti di classe C
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Raheem Sterling è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Il 31enne è accusato di guida sotto l'effetto di droghe, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C (farmaci con uso terapeutico ma a rischio di abuso come Fenobarbital) e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico.
L'arresto è avvenuto nella mattinata di giovedì, in seguito a un incidente che ha coinvolto una Lamborghini sulla M3, nell'Hampshire. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il veicolo si è schiantato contro le barriere di sicurezza senza coinvolgere altri mezzi. Non si registrano feriti. In una nota rilasciata al portale The Athletic, la polizia dell'Hampshire ha dichiarato: "Poco prima delle 9 di giovedì abbiamo ricevuto una segnalazione relativa a una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Minley. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati feriti. Il conducente, un uomo di 31 anni residente nel Berkshire, è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. È stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini".
I rappresentanti del calciatore hanno scelto di non commentare la vicenda.
Attualmente Sterling milita nel Feyenoord Rotterdam, dove si è trasferito lo scorso febbraio dopo aver raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto che lo legava al Chelsea FC. Nella seconda parte della stagione 2025-26 ha collezionato otto presenze in Eredivisie con il club di Rotterdam.
Nel corso della sua carriera, Sterling ha disputato 396 partite in Premier League, affermandosi prima con il Liverpool e poi con il Man City. Con i Citizens ha conquistato quattro titoli di campione d'Inghilterra. Nell'estate del 2022 si è trasferito al Chelsea per 47,5 milioni di sterline, mentre nella stagione 2024-25 ha giocato in prestito con l'Arsenal FC. Tornato a Stamford Bridge, è però uscito dai piani tecnici dell'allenatore Enzo Maresca. Con la nazionale inglese, Sterling ha totalizzato 82 presenze e 20 reti tra il 2012 e il 2022, diventando per anni uno dei volti simbolo dei Tre Leoni.