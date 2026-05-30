Sterling nei guai: arrestato per guida sotto effetto di stupefacenti

L'arresto è avvenuto nella mattinata di giovedì, in seguito a un incidente che ha coinvolto una Lamborghini sulla M3, nell'Hampshire. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il veicolo si è schiantato contro le barriere di sicurezza senza coinvolgere altri mezzi. Non si registrano feriti. In una nota rilasciata al portale The Athletic, la polizia dell'Hampshire ha dichiarato: "Poco prima delle 9 di giovedì abbiamo ricevuto una segnalazione relativa a una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Minley. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non sono stati segnalati feriti. Il conducente, un uomo di 31 anni residente nel Berkshire, è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. È stato successivamente rilasciato su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini".

I rappresentanti del calciatore hanno scelto di non commentare la vicenda.