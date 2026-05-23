Il Napoli voleva Inzaghi per il post Conte, Simone ha detto no per...il fisco arabo

Simone Inzaghi era stato considerato, in primissima fila, tra i possibili successori di Conte per la panchina del Napoli. Lo rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta anche un retroscena economico. Il tecnico piacentino, attualmente all'Al HIlal, era stato contattato dalla dirigenza azzurra che gli aveva chiesto l'eventuale disponibilità per il ritorno in Italia dopo un solo anno.