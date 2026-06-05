Besiktas, arriva Vincenzo Italiano e pesca subito dalla Serie A

Vincenzo Italiano è vicino al trasferimento sulla panchina del Besiktas grazie a una ricca proposta biennale da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2028.
L'ex tecnico del Bologna, che il Besiktas vuole per rompere il dominio di Galatasaray e Fenerbahce, in caso di fumata bianca potrebbe guardare in casa Inter per due rinforzi.
Al club turco, infatti, piacciono sia Benjamin Pavard (di rientro dal prestito al Marsiglia e fuori dal progetto tecnico di Chivu) che Davide Frattesi, su cui resta vigile anche la Roma, mentre la dirigenza valuta contemporaneamente il riscatto del cartellino di Kristjan Asllani per una cifra fissata a 12 milioni di euro. Lo scrive Sky.