Europa League, Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a Bernardeschi nell’andata degli ottavi

Termina in parità il primo round del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma. Felsinei e giallorossi impattano 1-1 nell’andata degli ottavi di finale in scena al Dall’Ara, dove i rossoblù partono molto forte, presentandosi minacciosi davanti a Svilar dopo neppure sessanta secondi dal calcio d’inizio. Al 14’ Italiano perde però Miranda in vista della gara di ritorno: diffidato, lo spagnolo rimedia un cartellino giallo e la conseguente squalifica. La Roma fatica a carburare, ma al 20’ si costruisce una grande palla gol con Zaragoza: il diagonale dell’ex Celta Vigo non trova però la porta. Bernardeschi chiama invece Svilar a due belle parate nel finale di frazione: provvidenziale è in particolar modo quella con cui il portiere giallorosso impedisce al mancino dell’italiano di spegnersi all’incrocio dei pali. L’ultima occasione del primo tempo capita poi sulla testa di Pobega, che non inquadra la porta da pochi passi. In avvio di ripresa, il Gasp fa allora esordire in Europa League Robinio Vaz, alla ricerca di una scossa che possa accendere il proprio attacco, ma a colpire è il Bologna: Rowe se ne va con una grande azione personale al 50’ e innesca Bernardeschi, che trafigge Svilar con un mancino imparabile sul secondo palo.