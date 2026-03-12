Europa League, Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a Bernardeschi nell’andata degli ottavi

© Getty Images
Termina in parità il primo round del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma. Felsinei e giallorossi impattano 1-1 nell’andata degli ottavi di finale in scena al Dall’Ara, dove i rossoblù partono molto forte, presentandosi minacciosi davanti a Svilar dopo neppure sessanta secondi dal calcio d’inizio. Al 14’ Italiano perde però Miranda in vista della gara di ritorno: diffidato, lo spagnolo rimedia un cartellino giallo e la conseguente squalifica. La Roma fatica a carburare, ma al 20’ si costruisce una grande palla gol con Zaragoza: il diagonale dell’ex Celta Vigo non trova però la porta. Bernardeschi chiama invece Svilar a due belle parate nel finale di frazione: provvidenziale è in particolar modo quella con cui il portiere giallorosso impedisce al mancino dell’italiano di spegnersi all’incrocio dei pali. L’ultima occasione del primo tempo capita poi sulla testa di Pobega, che non inquadra la porta da pochi passi. In avvio di ripresa, il Gasp fa allora esordire in Europa League Robinio Vaz, alla ricerca di una scossa che possa accendere il proprio attacco, ma a colpire è il Bologna: Rowe se ne va con una grande azione personale al 50’ e innesca Bernardeschi, che trafigge Svilar con un mancino imparabile sul secondo palo.
Malen prova una reazione immediata, ma scheggia solo l’esterno del palo, mentre Pobega non riesce a sfruttare la chance per il raddoppio al 60’: messo a tu per tu con Svilar da Bernardeschi, l’ex Torino calcia addosso all’estremo difensore avversario. A fare 1-1 è allora la Roma all’improvviso: Joao Mario regala palla a Cristante e Pellegrini finalizza l’azione insaccando a porta vuota al 71’. I giallorossi prendono coraggio e colpiscono pure un altro palo con Malen, dopo una doppia deviazione. All’89’ è invece la traversa a negare la gioia del gol a Vitik, con il triplice fischio che ufficializza dunque l’1-1 finale. È questo il risultato con il quale le due squadre si presenteranno giovedì prossimo all’Olimpico, dove è in programma il match di ritorno.
IL TABELLINO
BOLOGNA-ROMA 1-1
Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (39’ st Zortea), Casale (39’ st Vitik), Lucumì, Miranda (34’ st Lykogiannis); Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro (34’ st Dallinga), Rowe (26’ st Cambiaghi). A disp.: Ravaglia, Moro, Orsolini, Heggem, Odgaard, Sohm, Dominguez. All.: Italiano
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik (21’ st Hermoso), Ndicka, Ghilardi; Rensch (13’ st Tsimikas), El Aynaoui (21’ st Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (1’ st Vaz); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Koné, Ziolkowski, El Shaarawy. All.: Gasperini
Arbitro: Jablonski S. (Germania)
Marcatori: 5’ st Bernardeschi (B), 26’ st Pellegrini (R)
Ammoniti: Miranda (B), Wesley (R), Joao Mario (B), Casale (B), Cristante (R)