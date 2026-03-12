Rugby, Sei Nazioni: ecco l'Italia per la sfida al Galles

12 Mar 2026 - 20:19

L'Italrugby per la sfida contro il Galles di sabato Tre cambi nel XV titolare rispetto al successo sull'Inghilterra Roma, 12 mar. (askanews) - Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Galles sabato 14 marzo alle 16.40 locali (17.40 italiane) al Principality Stadium di Cardiff. La partita, valida per il quinto ed ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2026, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOWtv. Sarà il confronto numero 34 tra le due squadre, con gli ultimi due precedenti vinti dagli Azzurri con un totale di cinque successi italiani, un pareggio e ventotto vittorie gallesi. Tre cambi nel XV titolare rispetto allo storico successo contro l'Inghilterra nella scorsa giornata del torneo. Unico cambio tra i trequarti in mediana con Alessandro Fusco che torna in cabina di regia insieme a Paolo Garbisi, mentre è confermato il triangolo allargato con Pani-Lynagh-Ioane e la coppia di centri formata da Brex e Menoncello. In terza linea insieme a capitan Lamaro confermati Lorenzo Cannone e Zuliani. In seconda linea, insieme a Niccolò Cannone, ci sarà Ruzza. In prima linea esordio da titolare nel Sei Nazioni per Hasa che completerà il reparto insieme a Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Di Bartolomeo, Spagnolo, Zilocchi, Favretto, Odiase, Varney, Marin e Allan. La partita sarà diretta dall'arbitro inglese Christophe Ridley.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 46 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)

6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps) - capitano

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)

3 Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)

A disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 9 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 23 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 25 caps)

19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 12 caps)

20 David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)

21 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 21 caps)

23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 88 caps)

