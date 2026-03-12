IL MESSAGGIO

Inter, Lautaro sorride: "Bello rivedere il verde". Il rientro del Toro si avvicina

Il capitano nerazzurro è tornato ad allenarsi sui campi della Pinetina

12 Mar 2026 - 19:31
videovideo

Quanto è mancato! E quanto ancora mancherà! Per poco però, perché il rientro di Lautaro è finalmente vicino. L'assenza del capitano è pesata, non solo in fase realizzativa: c'è un'Inter con l'argentino e c'è un'Inter, molto diversa, spuntata e prevedibile, senza. Le ultime settimane hanno riproposto il problema in maniera evidente, sia nel derby con il Milan in cui mancava anche Thuram, come pure nelle partite precedenti.

Bastoni, Dumfries e Thuram: i dubbi e le certezze di Chivu dopo l'ultimo allenamento ad Appiano

Chivu ha dovuto fare a meno del suo centravanti-regista dall'andata dei play-off di Champions contro il Bodo di metà febbraio e da allora non ha più trovato quella fluidità di manovra e quella imprevedibilità che solo le giocate del Toro garantiscono. Ebbene, il countdown è ufficialmente iniziato: l'ultimo match senza il capitano sarà quello di sabato contro l'Atalanta, la rotta verso Firenze è segnata. Ottimismo che trova conferma nel messaggio postato da Lautaro sui suoi profili social: "Bello rivedere il verde", parole a corredo di due foto che lo ritraggono mentre si allena sui campi della Pinetina.

inter
lautaro
atalanta
fiorentina

