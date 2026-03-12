Inter, Lautaro sorride: "Bello rivedere il verde". Il rientro del Toro si avvicina

Quanto è mancato! E quanto ancora mancherà! Per poco però, perché il rientro di Lautaro è finalmente vicino. L'assenza del capitano è pesata, non solo in fase realizzativa: c'è un'Inter con l'argentino e c'è un'Inter, molto diversa, spuntata e prevedibile, senza. Le ultime settimane hanno riproposto il problema in maniera evidente, sia nel derby con il Milan in cui mancava anche Thuram, come pure nelle partite precedenti.