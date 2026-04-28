Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa: "Built for her"

Il Brighton, ha presentato ufficialmente i progetti per quello che sarà il primo stadio di calcio femminile costruito appositamente per questo scopo in Europa. L'impianto sorgerà a Bennett's Field, area adiacente all'Amex Stadium, casa della prima squadra maschile del club, e sarà collegato a esso tramite una passerella pedonale. Lo stadio avrà una capienza minima di 10.000 posti: con l'iter finalizzato all'autorizzazione dei lavori già avviato, il club punta all'inaugurazione ufficiale per l'inizio della stagione 2030-31. "La prospettiva di uno stadio costruito su misura, esclusivamente per le giocatrici, lo staff e le tifose, è incredibilmente entusiasmante - ha dichiarato Zoe Johnson, direttrice generale del settore femminile del club -. Si tratta di un progetto unico nel suo genere nel Regno Unito e in Europa, e uno dei soli tre al mondo".