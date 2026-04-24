Valzer di panchine in Premier: Maresca verso il Manchester City se va via Guardiola

Lo stesso Guardiola ha definito Maresca "uno dei migliori allenatori al mondo" e ha descritto il lavoro dell'italiano al Chelsea come eccezionale. I due hanno un rapporto stretto, avendo lavorato insieme al City. Maresca era l'assistente di Guardiola quando il City ha vinto la Champions League nel 2023 ed è un estimatore dello stile di gioco di Guardiola.