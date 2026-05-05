Roma, Gasperini duro: "Io lavoro con le mie idee altrimenti vado via. Serve maggiore chiarezza"

Stuzzicato sul suo futuro alla Roma dopo la vittoria sulla Fiorentina, Gian Piero Gasperini non le ha mandate a dire: "Bisognerà evitare i disguidi che ci sono stati, servirà maggiore chiarezza - le parole del tecnico della Roma -. Dispiace che si pensi che questo sia un gruppo da sesto posto: il gruppo è forte, ci mette sempre la faccia e non si tira mai indietro. Non è da tutti. Per me sono valori da non smantellare per prendere non ho capito chi, ma rispetto le idee di tutti". Poi la frase più pesante: "Io lavoro però con le mie idee, se devo farlo con quelle degli altri, meglio trovarmi un altro posto”.