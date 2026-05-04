Serie A, Cremonese-Lazio 1-2: una perla di Noslin inguaia Giampaolo che vede la B più vicina

Cambia tutto nella ripresa, quando Sarri inserisce Noslin e Rovella, che danno la scossa: l'ex Verona serve l'assist per il pari, firmato da Isaksen al 53', e la gara gira. Il punto non serve a nessuna delle due squadre, dunque la Cremonese attacca e sfiora il gol: sprecano Vardy e Pezzella, grande chance per Bondo. La beffa, amarissima, arriva al 92': eurogol di Noslin e vittoria della Lazio, ancora nel recupero e al 92'. Sarri sale a quota 51 punti ed è ottavo, scavalcando Bologna e Sassuolo (49), Cremonese sempre terzultima: Giampaolo trema, il Lecce è a +4 e vede la salvezza più vicina.