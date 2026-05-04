Serie A, Cremonese-Lazio 1-2: una perla di Noslin inguaia Giampaolo che vede la B più vicina
La rete dell'ex Verona (autore anche di un assist), arrivata al 92', spinge i grigiorossi a 4 punti dalla salvezza
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La Lazio si riprende l'ottavo posto in solitaria, la Cremonese trema e vede la Serie B più vicina. Sono questi gli esiti del penultimo match della 35a giornata, con i biancocelesti capaci di vincere 2-1 in rimonta allo Zini. Buona partenza per i grigiorossi, disperatamente a caccia dei punti-salvezza e aggressivi sin dal via, nonostante l'infortunio di Baschirotto. La rete della Cremonese, meritata, arriva al 29': tiro dal limite di Bonazzoli, Motta sbaglia tutto ed è 1-0. Risponde la Lazio con Provstgaard, ma i lombardi vanno vicini due volte al bis e sembrano in controllo.
Cambia tutto nella ripresa, quando Sarri inserisce Noslin e Rovella, che danno la scossa: l'ex Verona serve l'assist per il pari, firmato da Isaksen al 53', e la gara gira. Il punto non serve a nessuna delle due squadre, dunque la Cremonese attacca e sfiora il gol: sprecano Vardy e Pezzella, grande chance per Bondo. La beffa, amarissima, arriva al 92': eurogol di Noslin e vittoria della Lazio, ancora nel recupero e al 92'. Sarri sale a quota 51 punti ed è ottavo, scavalcando Bologna e Sassuolo (49), Cremonese sempre terzultima: Giampaolo trema, il Lecce è a +4 e vede la salvezza più vicina.
IL TABELLINO
CREMONESE-LAZIO 1-2
CREMONESE (4-4-2) - Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 6 (21' Bianchetti 5.5), Luperto 6, Pezzella 6; Floriani Mussolini 6.5 (23' st Barbieri 6), Maleh 5.5, Grassi 5.5 (16' st Bondo 6.5), Zerbin 5.5 (16' st Payero 5); Bonazzoli 6.5, Sanabria 5 (16' st Vardy 6). A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Folino, Okereke. All. Giampaolo.
LAZIO (4-3-3) - Motta 5; Marusic 6, Provstgaard 6.5, Romagnoli 6.5, Nuno Tavares 6.5; Basic 6, Patric 5.5 (1' st Rovella 6.5), Taylor 6 (26' st Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (36' st Dia sv), Maldini 5 (1' st Noslin 7), Zaccagni 5.5 (16' st Pedro 6). A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari. All. Sarri.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 29' Bonazzoli (C), 8' st Isaksen (L), 47' st Noslin (L).
Ammoniti: Provstgaard (L), Barbieri (C), Nuno Tavares (L).
LE STATISTICHE
- La Lazio ha vinto un match di Serie A dopo essersi trovata sotto nel risultato per la prima volta dal 6 ottobre 2024, in casa contro l'Empoli: Sebastiano Esposito a segno per i toscani, Mattia Zaccagni e Pedro per i biancocelesti.
- Tijjani Noslin ha segnato un gol e servito un assist nella stessa partita per la terza volta in Serie A, dopo il 15 aprile 2024 (contro l'Atalanta in trasferta) e il 26 maggio 2024 (contro l'Inter in casa) - in entrambi i casi con l'Hellas Verona.
- La Lazio ha segnato il suo ottavo gol dal 90° in avanti in questa Serie A, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra.
- La Lazio ha conquistato 17 punti nelle ultime otto gare di Serie A (5V, 2N, 1P), dopo che ne aveva totalizzati solo 16 nelle precedenti 15 (3V, 7N, 5P): nel periodo (dalla 28ª giornata) solo la Juventus (18) ne ha ottenuti di più (a 17 anche il Napoli).
- La Cremonese ha perso un match di Serie A dopo aver segnato il primo gol per la prima volta dal 28 gennaio 2023: in casa contro l'Inter in quel caso, alla rete di David Okereke rispose la doppietta di Lautaro Martínez.
- La Lazio ha vinto due trasferte consecutive per la prima volta in questa Serie A e, in generale, per la prima volta in campionato dallo scorso aprile-maggio (contro Atalanta, Genoa e Empoli, con Marco Baroni).
- La Cremonese ha perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (1N), lo stesso numero di ko casalinghi collezionati nelle prime 12 gare di questo torneo (2V, 6N, 4P).
- La Lazio ha segnato almeno due gol per tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2025 (contro Cagliari, Monza e Napoli – con Marco Baroni in panchina).
- Dopo non esserci riuscito nelle precedenti 12 presenze, Federico Bonazzoli ha trovato per la prima volta la via del gol contro la Lazio in Serie A.
- Federico Bonazzoli ha segnato due reti nelle ultime tre gare casalinghe di campionato, lo stesso numero di gol totalizzati nelle sue precedenti 27 partite interne.
- Federico Bonazzoli ha realizzato un gol da fuori area in Serie A solo per la terza volta in carriera, dopo quelli segnati al Cagliari (il 15 luglio 2020 con la Sampdoria) e al Genoa (il 7 aprile 2024 con l'Hellas Verona).
- Grazie all’assist per Federico Bonazzoli, Romano Floriani Mussolini ha preso parte ad un gol per la prima volta in Serie A; in generale, il classe 2003 non veniva coinvolto in una rete in campionato dal 30 marzo 2025 (passaggio vincente con la Juve Stabia contro il Cesena in Serie B in quel caso).
- La Lazio ha subito un gol da fuori area su azione solo per la terza volta in questa Serie A, dopo le reti concesse a Nico Paz del Como (il 19 gennaio) e a Nicola Zalewski dell’Atalanta (il 14 febbraio) – in entrambi i casi all’Olimpico. L’ultimo in trasferta nel torneo risaliva addirittura al 21 dicembre 2024 (Tete Morente con il Lecce).
- Gustav Isaksen ha stabilito il suo nuovo record di marcature in una singola stagione di Serie A (cinque); in generale, solo nel 2022/23 (18 con il Midtjylland in Superligaen) ha fatto meglio in un singolo campionato.
- Daniel Maldini ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A: 31 con il Monza, 19 con l’Atalanta, 18 con lo Spezia, 15 con il Milan, 10 con la Lazio e sette con l’Empoli.
- Adam Marusic ha tagliato il traguardo delle 350 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Lazio; dal suo esordio in biancoceleste (2017/18), solo tre giocatori hanno collezionato più partite con una singola squadra tra tutte le competizioni: Marten de Roon (405 con l'Atalanta), Lautaro Martínez (372 con l'Inter) e Bryan Cristante (360 con la Roma).