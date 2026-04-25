Premier League: il Tottenham batte i Wolves, ma De Zerbi resta terzultimo
Agli Spurs non basta il gol di Palhinha per lasciare la zona retrocessione, complice il 2-1 del West Ham sull’Everton
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La 34ª giornata di Premier League vede il ritorno alla vittoria del Tottenham (la prima del 2026), che non riesce però ad abbandonare la zona retrocessione. L’1-0 con cui Palhinha abbatte il Wolverhampton serve solo a regalare il primo successo a Roberto De Zerbi, visto che il 2-1 del West Ham sull’Everton mantiene gli Spurs al terzultimo posto. Il Liverpool batte invece 3-1 il Crystal Palace e sale così in quarta posizione, grazie anche alla sconfitta dell’Aston Villa, piegato 1-0 dal Fulham.
WOLVERHAMPTON-TOTTENHAM 0-1
Dopo aver visto scappar via nuovamente in classifica il Nottingham Forest, protagonista ieri sera di un netto 5-0 in casa del Sunderland, il Tottenham di Roberto De Zerbi si presenta al Molineux con la consapevolezza di non poter più sbagliare nella lotta per la salvezza, soprattutto perché l’avversario di giornata è il Wolverhampton, già retrocesso in Championship. Il primo tempo giocato dalla squadra ora allenata dall’ex tecnico del Marsiglia è però soporifero, con gli Spurs che al 62’ perdono poi anche uno dei loro giocatori di maggior qualità: Xavi Simons lascia infatti il campo visibilmente dolorante (e in barella) a causa di un’innaturale torsione del ginocchio, con le condizioni dell’olandese che restano quindi da monitorare anche in ottica Coppa del Mondo. Al 70’ è invece José Sá a negare la rete all’ex Juventus Bentancur, prima dell’1-0 marchiato da Palhinha all’82’. È il gol che decide la partita e che regala a De Zerbi la sua prima vittoria alla guida dei londinesi, sempre però terzultimi con 34 punti.
LE ALTRE PARTITE
A rimanere a +2 in classifica sul Tottenham è il West Ham, grazie al successo per 2-1 sull’Everton: dopo il vantaggio di Soucek (52’) e il pareggio di Dewsbury-Hall (88’), è Wilson (93’) a trascinare gli Irons a quota 36 punti. Il Liverpool infila invece la sua terza vittoria consecutiva in campionato, battendo 3-1 il Crystal Palace ad Anfield. Isak stappa l’incontro al 35’ e Robertson firma il raddoppio al 40’, mentre al 72’ i tifosi di casa fischiano sonoramente Munoz, accusato di poco fair-play: con Woodman a terra infortunato, il colombiano segna infatti il gol che accorcia le distanze, insaccando a porta vuota. A chiudere ogni discorso ci pensa allora Wirtz al 96’. I Reds salgono così a 58 punti e sorpassano per differenza reti al quarto posto l’Aston Villa, complice anche la caduta della squadra di Emery a Craven Cottage: Ryan Sessegnon (43’) timbra l’1-0 del Fulham.