Inghilterra

De Zerbi le prova tutte per salvare il Tottenham: via alla ricerca di uno psicologo su Linkedln

Fase critica per gli Spurs: si cerca una svolta per uscire dalle sabbie mobili della classifica e sventare il rischio retrocessione 

23 Apr 2026 - 16:52
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Il Tottenham sta affrontando uno dei momenti più delicati della sua storia recente, sospeso tra una crisi di risultati negativi senza fine e lo spettro della retrocessione in Championship. Al diciottesimo posto in classifica e senza successi da ben quindici partite, il club londinese ha deciso di intervenire in modo strutturato sulla tenuta psicologica del gruppo. Su impulso di mister De Zerbi, la società ha pubblicato un annuncio ufficiale sul sito di LinkedIn per l'assunzione di uno psicologo delle prestazioni, una figura di alto profilo chiamata a ricostruire la fiducia in un ambiente pesantemente condizionato dalla pressione.

L'allenatore italiano, che ha raccolto un solo punto nelle sue prime due uscite dal ritorno in Inghilterra, ha individuato nella fragilità emotiva il principale ostacolo alla risalita. Proprio per cementare il gruppo e migliorare l'intesa tra i singoli, De Zerbi aveva organizzato una cena di squadra la scorsa settimana in un locale esclusivo di Londra, un tentativo di compattare lo spogliatoio che però non ha ancora prodotto l'inversione di tendenza sperata. Da qui la necessità di passare a un approccio più scientifico e individuale, volto a instaurare una vera cultura della performance che possa sostenere i giocatori in questo sprint finale.

I numeri d'altronde non lasciano spazio a interpretazioni: nel 2026 gli Spurs non hanno ancora mai vinto al Tottenham Hotspur Stadium, con l'ultimo successo interno che risale addirittura allo scorso 6 dicembre. La mancanza di lucidità nei momenti chiave ha spinto il club a cercare un professionista capace di lavorare in sinergia con lo staff tecnico, fornendo supporto basato su evidenze cliniche sia alla prima squadra maschile che a quella femminile. La sfida di sabato contro il Wolverhampton, già retrocesso, rappresenterà il primo vero banco di prova per capire se questa nuova direzione potrà restituire al Tottenham i punti necessari per mantenere la categoria.

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