De Zerbi le prova tutte per salvare il Tottenham: via alla ricerca di uno psicologo su Linkedln

L'allenatore italiano, che ha raccolto un solo punto nelle sue prime due uscite dal ritorno in Inghilterra, ha individuato nella fragilità emotiva il principale ostacolo alla risalita. Proprio per cementare il gruppo e migliorare l'intesa tra i singoli, De Zerbi aveva organizzato una cena di squadra la scorsa settimana in un locale esclusivo di Londra, un tentativo di compattare lo spogliatoio che però non ha ancora prodotto l'inversione di tendenza sperata. Da qui la necessità di passare a un approccio più scientifico e individuale, volto a instaurare una vera cultura della performance che possa sostenere i giocatori in questo sprint finale.