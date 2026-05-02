Como, Fabregas: "Volevamo vincere ma orgoglioso dei ragazzi. Nico Paz via? Lo dite voi..."

Fabregas però va oltre il risultato e sorride pensando alla stagione dei suoi: "La crescita costante della squadra la percepisco sempre. Sono molto esigente con i ragazzi: quando non mi fanno vedere quello che non mi piace glielo faccio notare. Sarà successo 4/5 volte, nel 90 per cento dei casi mi danno tanto. Sono molto esigente e loro mi rispondo sempre. Come allenatore l'analisi non può essere solo vincere o perdere: c'è il "lavoro fantasma" e in questo senso dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo. Siamo in lotta per traguardi importanti un anno dopo essere tornati in Serie A".