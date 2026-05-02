Napoli, Conte: "Poco precisi ma buona partita. Ora blindare Champions e finire più in alto possibile"

Nel primo tempo tante imprecisioni da parte degli azzurri che hanno fatto perdere un po' di fiducia alla squadra: "Nel primo tempo il Como ha creato occasioni su nostre palle perse. Non siamo stati molto puliti, soprattutto i due centrocampisti centrali erano molto distanti tra di loro e quando perdevamo palla andavamo un po' in difficoltà. Eravamo partiti bene poi abbiamo perso un paio di palloni in maniera stupida e siamo andati in apprensione. Anche nel primo tempo la partita è stata sempre in equilibrio, poi nel secondo siamo usciti noi: abbiamo avuto due occasioni importanti". Infine una considerazione su De Bruyne, apparso un po' più in difficoltà rispetto all'ottima prestazione offerta una settimana fa contro la Cremonese: "Come sta? Sta come stava nella partita precedente, non è cambiato niente in 7 giorni. Contro la Cremonese aveva giocato bene e fatto gol. Ci sono partite in cui ci si può esaltare di più e altre meno, però Kevin ha fatto la sua parte. È stato molto ordinato. Poi ho deciso di far entrare Anguissa e di spostare McTominay sulla trequarti".