COMO-NAPOLI 0-0

Napoli, Conte: "Poco precisi ma buona partita. Ora blindare Champions e finire più in alto possibile"

Il tecnico salentino soddisfatto della prova dei suoi: "Se non fai una buona prestazione non esci indenne da qui..."

02 Mag 2026 - 21:07
© IPA

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Un pomeriggio difficile per Antonio Conte e i suoi sul lago di Como. Per una buona ora di gioco gli azzurri hanno sofferto le trame dei lariani, salvo poi riuscire a rendersi pericolosi nella ripresa. Il tecnico salentino ha analizzato così la prestazione dei suoi: "Sicuramente è stata una buona prestazione, perché se non fai bene non esci indenne da qui. Sia noi che loro ci giocavamo tantissimo: forse più loro di noi in ottica Champions. Primo tempo abbiamo fatto fatica a pressarli bene. Non dimentichiamo che loro hanno un calciatore di movimento in porta e diventa difficile andarli a prendere alti. Basta che fai un minimo movimento sbagliato e lui riesce a trovare la soluzione per mandare in profondità il compagno costringendoci a corse all'indietro di 80 metri". 

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Poi gli azzurri sono usciti sulla distanza come sottolineato dallo stesso Conte: "Nel secondo tempo siamo migliorati e abbiamo sfiorato anche il gol vittoria. Ora mancano tre partite per conquistare la Champions e finire il più in alto possibile. I ragazzi hanno fatto bene su un campo difficile".

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Nel primo tempo tante imprecisioni da parte degli azzurri che hanno fatto perdere un po' di fiducia alla squadra: "Nel primo tempo il Como ha creato occasioni su nostre palle perse. Non siamo stati molto puliti, soprattutto i due centrocampisti centrali erano molto distanti tra di loro e quando perdevamo palla andavamo un po' in difficoltà. Eravamo partiti bene poi abbiamo perso un paio di palloni in maniera stupida e siamo andati in apprensione. Anche nel primo tempo la partita è stata sempre in equilibrio, poi nel secondo siamo usciti noi: abbiamo avuto due occasioni importanti". Infine una considerazione su De Bruyne, apparso un po' più in difficoltà rispetto all'ottima prestazione offerta una settimana fa contro la Cremonese: "Come sta? Sta come stava nella partita precedente, non è cambiato niente in 7 giorni. Contro la Cremonese aveva giocato bene e fatto gol. Ci sono partite in cui ci si può esaltare di più e altre meno, però Kevin ha fatto la sua parte. È stato molto ordinato. Poi ho deciso di far entrare Anguissa e di spostare McTominay sulla trequarti". 

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