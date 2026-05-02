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Inter, lo scudetto arriva domenica se... Tutte le ipotesi

In caso di tre punti sul Parma titolo sicuro. Ma i nerazzurri potrebbero festeggiare anche prima di scendere in campo

02 Mag 2026 - 11:32
© Getty Images

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L'Inter si avvicina al 21° scudetto. Quando la squadra di Chivu può conquistare il titolo? Non oggi, quando scende in campo il Napoli (ore 18) a Como. Lo scudetto 'dal divano', e cioè prima di affrontare il Parma domenica sera a San Siro, arriverebbe in caso di sconfitta del Napoli e in caso di non vittoria del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo (domenica alle 15). L'Inter vincerà lo scudetto domenica 3 maggio di sicuro in caso di vittoria contro gli emiliani di Cuesta, indipendentemente dal risultato delle rivali. In caso di sconfitta del Napoli e di vittoria o pari del Milan, ai nerazzurri basterà anche un pareggio.

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