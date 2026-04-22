INGHILTERRA

Premier, Haaland stende il Burnley: il City aggancia l'Arsenal ma è primo per reti realizzate

La squadra di Guardiola completa la rimonta sui Gunners

22 Apr 2026 - 23:07
© Getty Images

© Getty Images

L’anticipo della 34ª giornata di Premier League vale il primo posto in classifica per il Manchester City. Impegnata nel weekend nella semifinale di FA Cup contro il Southampton, la formazione di Guardiola apre la propria settimana battendo 1-0 il Burnley a Turf Moor grazie a Haaland e aggancia così in vetta l’Arsenal, che dovrà rispondere sabato contro il Newcastle di Tonali, a quota 70 punti. I Citizens guidano però la classifica in virtù del numero maggiore di gol segnati rispetto ai Gunners (66 contro 63).

BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-1
Reduce dalla fondamentale vittoria nello scontro diretto contro l’Arsenal, il Manchester City torna in campo a Turf Moor per anticipare il 34° turno di Premier League, visto che nel weekend sarà impegnato a Wembley nella semifinale di FA Cup contro il Southampton. Gli Sky Blues impattano il match con estrema convinzione, tanto che al 4’ Dubravka è già costretto a deviare sulla traversa un tiro di Cherki. Passano pochi secondi e a portare gli ospiti sull’1-0 ci pensa allora Haaland in campo aperto, con il norvegese che colpisce poi anche un palo al 55’. Il triplice fischio ufficializza quindi il successo del City, che aggancia l’Arsenal in vetta alla classifica: entrambe le formazioni hanno 70 punti e una differenza reti di +37 ma a premiare momentaneamente Guardiola sono le reti segnate (66 contro 63). Ora toccherà ai Gunners rispondere sabato contro il Newcastle, con i Citizens che avranno poi sempre da recuperare la partita contro il Crystal Palace.

Nell’altra sfida di serata è, invece, 2-2 tra Bournemouth e Leeds: Kroupi (60’) e Rayan (86’) in rete per le Cherries, mentre i Peacocks esultano all’autogol di Hill (68’) e al pareggio all’ultimo respiro di Sean Longastaff (97’).
 

premier league
manchester city
burnley

Premier League

Guardiola e Arteta  

Premier, scenario da brividi: City-Arsenal e differenza reti, l’epilogo può essere clamoroso

Haaland stende il Burnley: il City aggancia l'Arsenal ma è primo per reti realizzate

Il Chelsea fa fuori anche Rosenior: fatale il ko contro il Brighton

Haaland salva Donnarumma, al City la ‘finale’ per la Premier contro l’Arsenal

9

Donnarumma, ma cosa fai? Errore imperdonabile in City-Arsenal FOTO

Tottenham, che beffa: De Zerbi ripreso al 95’ dal Brighton, retrocessione più vicina

Roberto De Zerbi Totthenam

Tottenham, missione salvezza a tavola: De Zerbi offre una cena extralusso alla squadra

16

Puma e il Manchester City celebrano i 10 anni di Guardiola ai Citizens con la capsule "Decade"

Guardiola e Arteta  

Premier, scenario da brividi: City-Arsenal e differenza reti, l’epilogo può essere clamoroso

I più visti di Calcio Estero

Mou vince ed è show: il gesto dello Special One è già virale

Disastro Leicester: 10 anni fa il trionfo con Ranieri, ora la retrocessione in terza serie con un centro sportivo da 100 milioni

Florentino inizia il casting per il dopo Arbeloa: tra Deschamps, Scaloni e Klopp, in pole c'è Mou

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Grave infortunio per Retegui: operazione obbligata e stagione finita. Milan e Juve osservano

José Mourinho (Benfica)

Mou può lasciare il Benfica: l'indiscrezione che infuoca il mercato degli allenatori

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:23
Premier: il Burnley è la seconda squadra retrocessa
23:15
Coppa di Germania, Kane e Diaz trascinano il Bayern in finale
23:07
Haaland stende il Burnley: il City aggancia l'Arsenal ma è primo per reti realizzate
Zappacosta in fuorigioco, annullata un'altra rete all'Atalanta
23:05
Zappacosta in fuorigioco, annullata un'altra rete all'Atalanta
Il palo nega la finale alla Dea, Scamacca ad un passo dalla rimonta
22:53
Il palo nega la finale alla Dea, Scamacca ad un passo dalla rimonta