Premier, Haaland stende il Burnley: il City aggancia l'Arsenal ma è primo per reti realizzate
La squadra di Guardiola completa la rimonta sui Gunners
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L’anticipo della 34ª giornata di Premier League vale il primo posto in classifica per il Manchester City. Impegnata nel weekend nella semifinale di FA Cup contro il Southampton, la formazione di Guardiola apre la propria settimana battendo 1-0 il Burnley a Turf Moor grazie a Haaland e aggancia così in vetta l’Arsenal, che dovrà rispondere sabato contro il Newcastle di Tonali, a quota 70 punti. I Citizens guidano però la classifica in virtù del numero maggiore di gol segnati rispetto ai Gunners (66 contro 63).
BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-1
Reduce dalla fondamentale vittoria nello scontro diretto contro l’Arsenal, il Manchester City torna in campo a Turf Moor per anticipare il 34° turno di Premier League, visto che nel weekend sarà impegnato a Wembley nella semifinale di FA Cup contro il Southampton. Gli Sky Blues impattano il match con estrema convinzione, tanto che al 4’ Dubravka è già costretto a deviare sulla traversa un tiro di Cherki. Passano pochi secondi e a portare gli ospiti sull’1-0 ci pensa allora Haaland in campo aperto, con il norvegese che colpisce poi anche un palo al 55’. Il triplice fischio ufficializza quindi il successo del City, che aggancia l’Arsenal in vetta alla classifica: entrambe le formazioni hanno 70 punti e una differenza reti di +37 ma a premiare momentaneamente Guardiola sono le reti segnate (66 contro 63). Ora toccherà ai Gunners rispondere sabato contro il Newcastle, con i Citizens che avranno poi sempre da recuperare la partita contro il Crystal Palace.
Nell’altra sfida di serata è, invece, 2-2 tra Bournemouth e Leeds: Kroupi (60’) e Rayan (86’) in rete per le Cherries, mentre i Peacocks esultano all’autogol di Hill (68’) e al pareggio all’ultimo respiro di Sean Longastaff (97’).