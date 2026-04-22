Premier, Haaland stende il Burnley: il City aggancia l'Arsenal ma è primo per reti realizzate

BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-1

Reduce dalla fondamentale vittoria nello scontro diretto contro l’Arsenal, il Manchester City torna in campo a Turf Moor per anticipare il 34° turno di Premier League, visto che nel weekend sarà impegnato a Wembley nella semifinale di FA Cup contro il Southampton. Gli Sky Blues impattano il match con estrema convinzione, tanto che al 4’ Dubravka è già costretto a deviare sulla traversa un tiro di Cherki. Passano pochi secondi e a portare gli ospiti sull’1-0 ci pensa allora Haaland in campo aperto, con il norvegese che colpisce poi anche un palo al 55’. Il triplice fischio ufficializza quindi il successo del City, che aggancia l’Arsenal in vetta alla classifica: entrambe le formazioni hanno 70 punti e una differenza reti di +37 ma a premiare momentaneamente Guardiola sono le reti segnate (66 contro 63). Ora toccherà ai Gunners rispondere sabato contro il Newcastle, con i Citizens che avranno poi sempre da recuperare la partita contro il Crystal Palace.