BMW i3: addio al Diesel? L'elettrica ha 900 km di autonomia

Cambia tutto

Si riconosce e si distingue per uno stile da tedesca - quasi - "vecchia scuola". Linee tese, monolitiche per un aspetto granitico e robusto: una scuola di design che stava lasciando il posto a una proposta più contemporanea. Dove la rotondità delle forme abbondanti conferisce l'immagine da SUV. L'inversione qui è visibile: profilo basso, taglio laterale teso. Parliamo di una BMW che s'ispira al suo passato, dove la sportività e le prestazioni definivano il progetto a prescindere dal modello stesso. Le premesse, sono buone.

Tecnologia massima

Se l'esterno - in qualche modo - può essere considerato come una riuscita commistione tra passato e presente (sintesi di un modello stilistico che richiama la sua eredità ma vuole parlare al pubblico di oggi), l'abitacolo è tutta un'altra storia. Se una BMW come la iX3 non si era mai vista, l'effetto "sorpresa" qui non è riuscito ma convince per - sempre - per ergonomia. La plancia dominata dall'unico schermo è molto pulita e il Panoramic Vision è l'asso nella manica di una tecnologia di bordo costruita attorno all'immersività. Migliori indicazioni per la navigazione, informazioni di marcia sempre sotto controllo: tutto diventa facile.

Viaggia a lungo

La base tecnica è la stessa del primo SUV Neue Klasse. Al momento del lancio, la i3 sarà disponibile nella versione "50" con trazione integrale e 469 CV di potenza massima. Nei prossimi mesi arriveranno gli allestimenti d'ingresso (quindi meno potenti ma con più autonomia) e la super sportiva curata al reparto "M". Sebbene BMW non abbia comunicato il dato, la batteria dovrebbe avere una capacità inferiore ai 108 kWh della iX3. Eppure l'autonomia è da record: 900 km. La sfida al diesel è più aperta che mai.