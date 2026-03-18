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BMW i3: addio al Diesel? L'elettrica ha 900 km di autonomia

La berlina di nuova generazione ha la ricarica super veloce e vuole competere con le "gemelle" con motore a combustione

di Tommaso Marcoli
18 Mar 2026 - 11:37
© Ufficio Stampa

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"Neue" di nome e di fatto. La nuova BMW i3 rappresenta probabilmente la più importante automobile elettrica mai prodotta dal costruttore bavarese. Perché se il SUV iX3 ha anticipato la qualità della nuova piattaforma, toccherà alla i3 darne maggiore concretezza. La forma di auto che meglio rappresenta la storia BMW - la berlina - entra in una nuova dimensione di mobilità. E promette una rivoluzione.

La nuova BMW i3 elettrica

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Cambia tutto
Si riconosce e si distingue per uno stile da tedesca - quasi - "vecchia scuola". Linee tese, monolitiche per un aspetto granitico e robusto: una scuola di design che stava lasciando il posto a una proposta più contemporanea. Dove la rotondità delle forme abbondanti conferisce l'immagine da SUV. L'inversione qui è visibile: profilo basso, taglio laterale teso. Parliamo di una BMW che s'ispira al suo passato, dove la sportività e le prestazioni definivano il progetto a prescindere dal modello stesso. Le premesse, sono buone.
Tecnologia massima
Se l'esterno - in qualche modo - può essere considerato come una riuscita commistione tra passato e presente (sintesi di un modello stilistico che richiama la sua eredità ma vuole parlare al pubblico di oggi), l'abitacolo è tutta un'altra storia. Se una BMW come la iX3 non si era mai vista, l'effetto "sorpresa" qui non è riuscito ma convince per - sempre - per ergonomia. La plancia dominata dall'unico schermo è molto pulita e il Panoramic Vision è l'asso nella manica di una tecnologia di bordo costruita attorno all'immersività. Migliori indicazioni per la navigazione, informazioni di marcia sempre sotto controllo: tutto diventa facile.
Viaggia a lungo
La base tecnica è la stessa del primo SUV Neue Klasse. Al momento del lancio, la i3 sarà disponibile nella versione "50" con trazione integrale e 469 CV di potenza massima. Nei prossimi mesi arriveranno gli allestimenti d'ingresso (quindi meno potenti ma con più autonomia) e la super sportiva curata al reparto "M". Sebbene BMW non abbia comunicato il dato, la batteria dovrebbe avere una capacità inferiore ai 108 kWh della iX3. Eppure l'autonomia è da record: 900 km. La sfida al diesel è più aperta che mai.

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