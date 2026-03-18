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Novità

La nuova BMW i3 elettrica

La base tecnica è la stessa del primo SUV Neue Klasse. Al momento del lancio, la i3 sarà disponibile nella versione "50" con trazione integrale e 469 CV di potenza massima. Nei prossimi mesi arriveranno gli allestimenti d'ingresso (quindi meno potenti ma con più autonomia) e la super sportiva curata al reparto "M". Sebbene BMW non abbia comunicato il dato, la batteria dovrebbe avere una capacità inferiore ai 108 kWh della iX3. Eppure l'autonomia è da record: 900 km. La sfida al diesel è più aperta che mai

18 Mar 2026 - 11:36
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