Clamoroso in Coppa d'Africa: il Senegal perde a tavolino, Marocco campione. Annunciato ricorso

Il verdetto ha immediatamente fatto il giro del mondo sollevando infinite discussioni, anche perché la scelta di assegnare una finale di Coppa d’Africa a tavolino rappresenta un unicum nella storia moderna della competizione. Tutto finito quindi? Non proprio, perché la federazione senegalese ha annunciato ricorso. "Non ci tireremo indietro. La legge è dalla nostra parte", ha detto Abdoulaye Seydou Sow, segretario generale della Federcalcio senegalese, all'emittente pubblica Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, definendo la sentenza una "vergogna per l'Africa. Questa decisione è una farsa che non poggia su alcuna base giuridica. Abbiamo avuto l'impressione che la commissione non fosse lì per applicare la legge, ma per eseguire un ordine", ha aggiunto Sow. Una delle vie possibili per presentare ricorso è il Tribunale Arbitrale dello Sport, un organismo indipendente con sede a Losanna, in Svizzera, che risolve le controversie relative allo sport attraverso l'arbitrato o la mediazione.