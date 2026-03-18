serie a

Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana"

Per comporre le liste servono almeno 8 calciatori tra i 15 e i 21 anni che siano stati per tre stagioni in Serie A: oggi ne mancherebbero sei

18 Mar 2026 - 11:42
videovideo

Se il campionato finisse oggi, il Como sarebbe in Champions League. Un traguardo clamoroso, che però potrebbe trasformarsi da sogno in incubo. Perché ci sono diversi parametri che al momento la società lariana non rispetterebbe in caso di sbarco in Europa. Dallo stadio non adeguato ai vincoli economici imposti dal fair play finanziario (il club è sotto di circa 75 milioni rispetto al tetto). Ma anche quelli della rosa.

Come racconta Il Giornale, infatti, per comporre le liste Uefa servono almeno 8 calciatori (sui 25 della lista) che siano stati per tre stagioni intere in Serie A tra i 15 e i 21 anni. Di questi, almeno quattro dovrebbero provenire dal settore giovanile. A oggi, i giocatori lariani che rispettano questi parametri sono solo due: il 35enne portiere Mauro Vigorito e il 32enne difensore Edoardo Goldaniga. Oltretutto, quest'ultimo è l'unico italiano utilizzato in questa stagione da Fabregas, anche se per un solo minuto, a Firenze. In caso contrario, "il numero massimo di giocatori della Lista A" verrebbe "ridotto di conseguenza".

Il presidente Mirwan Suwarso tranquillizza tutti, assicurando che ogni problema verrà risolto, magari chiedendo qualche deroga alla Uefa vista l'inaspettata e rapida ascesa del Como nell'élite del calcio europeo.

Leggi anche

Amante del talento ma non degli... italiani: Fabregas e l'ultimo posto nella classifica a tinte azzurre

como
champions league

Ultimi video

00:33
Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

01:07
Callegari: "Giampaolo-Cremonese, un precedente fa ben sperare per la salvezza"

Callegari: "Giampaolo-Cremonese, un precedente fa ben sperare per la salvezza"

00:39
Callegari: "Kvara da pallone d'oro? Perché no"

Callegari: "Kvara da pallone d'oro? Perché no"

03:23
Callegari: "Guardiola? Può essere la fine di un'era"

Callegari: "Guardiola? Può essere la fine di un'era"

02:28
Como, Fabregas "divide"

Como, Fabregas "divide"

01:38
Vlahovic verso il rinnovo

Vlahovic verso il rinnovo

01:50
Un mese senza Lautaro

Un mese senza Lautaro

01:44
La Juve a suon di gol

La Juve a suon di gol

01:58
Napoli, chi si rivede

Napoli, chi si rivede

01:32
Milan dopo la tempesta

Milan dopo la tempesta

00:15
DICH HIEN PRE BAYERN DICH

Atalanta, Hien: "Kane? Se gioca lui o un altro cambia poco"

01:03
DICH PALLADINO PRE BAYERN DICH

Atalanta, Palladino: "Orgogliosi di essere qui. I 6 gol dell'andata sono stati tanti"

03:40
DICH GRAVINA SU ARBITRI DICH

Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità"

01:27
DICH PREMIO BEARZOT A FABREGAS DICH

"Ha dato forma a un sogno glamour", a Fabregas il premio Bearzot

01:41
ITW RAKITIC SU MODRIC (INTEGRALE) 17/03 SRV

Rakitic: "Modric resta al Milan? Deciderà quando…"

00:33
Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

I più visti di Como

Gasperini furioso non saluta, Fabregas lo attacca: "Antisportivo e poco rispettoso"

DICH PREMIO BEARZOT A FABREGAS DICH

"Ha dato forma a un sogno glamour", a Fabregas il premio Bearzot

Juve, è notte fonda: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero

Gasp boccia il calcio di Fabregas: "Troppi passaggi al portiere, la gente si annoia"

Conte urla a Mangnaiello

Conte e l'insulto a Manganiello, la Procura valuta il procedimento | Cosa rischia

Como in A per restarci: con la proprietà più ricca d'Italia i tifosi sognano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:11
La nazionale femminile iraniana rientrata in patria dall'Australia
12:17
Torino, oltre 1.500 tifosi seguiranno la squadra a San Siro per il Milan
12:04
Cassano senza freni: "L'Inter può perdere lo scudetto solo se richiama Inzaghi. Var? Inutile, è da eliminare"
10:55
Rapina El Aynaoui, la mamma: "Notte da incubo con la pistola al collo"
10:05
Inter, situazione Bastoni: il dolore persiste, cosa filtra verso la Fiorentina