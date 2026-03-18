Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana"

Come racconta Il Giornale, infatti, per comporre le liste Uefa servono almeno 8 calciatori (sui 25 della lista) che siano stati per tre stagioni intere in Serie A tra i 15 e i 21 anni. Di questi, almeno quattro dovrebbero provenire dal settore giovanile. A oggi, i giocatori lariani che rispettano questi parametri sono solo due: il 35enne portiere Mauro Vigorito e il 32enne difensore Edoardo Goldaniga. Oltretutto, quest'ultimo è l'unico italiano utilizzato in questa stagione da Fabregas, anche se per un solo minuto, a Firenze. In caso contrario, "il numero massimo di giocatori della Lista A" verrebbe "ridotto di conseguenza".