Fonseca vince e scoppia in lacrime: lo aspetta lo Sporting Lisbona. E si scalda Thiago Motta

Serata particolare per Paulo Fonseca. Il suo Lione è tornato a vincere per 2-0 contro l'Angers in Ligue 1 e al termine del match l'ex tecnico di Roma e Milan è corso negli spogliatoi in lacrime. Il portoghese, più che emozionato, sembra essere al passo d'addio con il club francese: lo Sporting Lisbona infatti, ha scelto Fonseca per prendere il posto, nell'immediato, di Rui Borges (i media lusitano lo danno ormai ai saluti). Secondo alcune indiscrezioni, il Lione potrebbe poi ripartire da Thiago Motta, voglioso di rilanciarsi dopo l'avventura negativa alla Juventus.