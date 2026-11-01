Serie A, il Genoa vince ancora: Lecce battuto 2-1 al Via del Mare

Il Genoa non si ferma più, vince anche contro il Lecce in trasferta e lo fa per 2-1 grazie alle reti di Osmajic e Messias in avvio. I rossoblù cominciano subito bene, e all’11’ trovano il vantaggio con il centravanti montenegrino, bravo a mettere in rete col destro il cross teso di Junior Messias, arrivato al termine di un’azione prolungata della squadra di De Rossi. La reazione del Lecce è timida, ed ecco che al 28’ arriva anche il raddoppio del Genoa. El Shaarawy serve Messias con un bel passaggio in verticale, e l’ex Milan con il controllo salta Falcone, prima di mettere in rete a porta vuota. Il Lecce sembra in enorme difficoltà, ma al 40’ accorcia le distanze con un po’ di fortuna: Osmajic devia la punizione di Maleh, e la palla prende una traiettoria su cui Bijlow non può nulla. Al 45’ c’è anche il 2-2 della squadra di Di Francesco, ma Stulic colpisce di braccio e la rete viene annullata.