Serie A, il Genoa vince ancora: Lecce battuto 2-1 al Via del Mare

© ansa | Lecce-Genoa
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Il Genoa non si ferma più, vince anche contro il Lecce in trasferta e lo fa per 2-1 grazie alle reti di Osmajic e Messias in avvio. I rossoblù cominciano subito bene, e all’11’ trovano il vantaggio con il centravanti montenegrino, bravo a mettere in rete col destro il cross teso di Junior Messias, arrivato al termine di un’azione prolungata della squadra di De Rossi. La reazione del Lecce è timida, ed ecco che al 28’ arriva anche il raddoppio del Genoa. El Shaarawy serve Messias con un bel passaggio in verticale, e l’ex Milan con il controllo salta Falcone, prima di mettere in rete a porta vuota. Il Lecce sembra in enorme difficoltà, ma al 40’ accorcia le distanze con un po’ di fortuna: Osmajic devia la punizione di Maleh, e la palla prende una traiettoria su cui Bijlow non può nulla. Al 45’ c’è anche il 2-2 della squadra di Di Francesco, ma Stulic colpisce di braccio e la rete viene annullata.
Nella ripresa i giallorossi provano ad alzare un po’ il ritmo per agguantare almeno un pari, e dopo svariati tentativi dalla distanza con Fatah e Gallo, la palla gol più nitida capita sui piedi di Paco Esteban, che non riesce però a ribadire in rete la respinta di Bijlow sul tiro di Ngom. Nei minuti finali il Genoa riesce a gestire il vantaggio senza correre ulteriori rischi: al Via del Mare termina 2-1 per la squadra di De Rossi, che dopo un punto nelle prime cinque, ne fa 12 in altrettante cinque e si allontana considerevolmente dalla zona retrocessione. Altro stop per il Lecce, che resta a quota 9 punti in classifica.
IL TABELLINO
Lecce-Genoa 1-2
Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 5, Siebert 5, Tiago Gabriel 5, Gallo 6; Gorter 5,5 (11’ s.t. Kaba 5,5), Ngom 5,5, Maleh 6 (30’ s.t. Gandelman 5,5); N’Dri 6 (30’ s.t. Dembelé 6), Stulic 5,5 (30’ s.t. Paco Esteban 5,5), Monteiro 6 (14’ s.t. Fatah 5,5). Allenatore: Eusebio Di Francesco 5,5.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 6; Ellertsson 6, Frendrup 6,5, Traoré 6 (35’ s.t. Sow s.v.), El Shaarawy 6,5 (15’ s.t. Vitinha 6); Wiafe 6 (15’ s.t. Ehizibue 6), Messias 7,5 (41’ s.t. Meichtry s.v.); Osmajic 6,5 (41’ s.t. Colombo s.t.). Allenatore: Daniele De Rossi
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 11’ Osmajic (G), 28’ Messias (G), 40’ Maleh (L)
Ammoniti: Kaba (L), Traoré (G), Siebert (L)
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI LECCE-GENOA
Il Genoa ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), tante vittorie quante ne aveva registrate nelle precedenti 17 gare di Serie A (3N, 10P). Il Grifone ha registrato tre successi di fila nella massima serie per la prima volta da gennaio-febbraio 2021 (tre anche in quel caso).
Il Lecce (1V, 4P nel torneo in corso) ha perso quattro delle prime cinque gare casalinghe di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 2011/12 – 1N, 4P).
Milutin Osmajic (4G) è il primo giocatore del Genoa a segnare almeno quattro gol nelle prime nove gare in Serie A da Krzysztof Piatek nel 2018/19 (nove reti nei primi nove match).
Il Lecce è la squadra che ha segnato più gol su punizione diretta nelle ultime due stagioni di Serie A: tre. Nei cinque maggiori campionati europei solo Leeds, Chelsea e Liverpool (tutti quattro) hanno fatto meglio nel periodo (tre anche Atletico Madrid e Bayer Leverkusen).
Junior Messias ha sia segnato che fornito un assist in una partita di Serie A per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito ad aprile 2021 contro il Napoli.
Junior Messias ha contribuito a tre gol nelle ultime cinque presenze in Serie A (2G+1A), tante partecipazioni quante nelle sue precedenti 18 gare nella massima serie (2G+1A).
Stephan El Shaarawy ha fornito due assist in sei partite in questa Serie A, eguagliando quanto fatto nell’intero scorso campionato (due passaggi vincenti in 20 gare).
Quarto gol per Youssef Maleh in Serie A, il primo dallo scorso marzo contro il Parma.
Antonino Gallo ha tagliato il traguardo delle 200 presenze con il Lecce in tutte le competizioni; mentre Konan N’Dri ha raggiunto le 50 gare coi salentini sempre considerando tutte le competizioni.