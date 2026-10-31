Gerry Cardinale esce da San Siro sorridente con il pollice alzato

Serata trionfale in casa Milan. Dopo il derby Gerry Cardinale ha lasciato San Siro sorridente e con il pollice alzato. “Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra. Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo. La squadra ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e troppi infortuni, ma stasera sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza. Per tutti i 90 minuti, i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando ancora una volta ciò che ho sempre creduto dei nostri giocatori e del nostro allenatore. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora dobbiamo continuare su questa strada”, ha detto.