MILAN

Gerry Cardinale esce da San Siro sorridente con il pollice alzato

Il patron rossonero soddisfatto della squadra

31 Ott 2026 - 23:35
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Serata trionfale in casa Milan. Dopo il derby Gerry Cardinale ha lasciato San Siro sorridente e con il pollice alzato. “Questa sera abbiamo visto di che pasta è fatta questa squadra. Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo. La squadra ha dovuto affrontare un calendario impegnativo e troppi infortuni, ma stasera sono stati il carattere e la resilienza a fare la differenza. Per tutti i 90 minuti, i ragazzi non hanno mai mollato, dimostrando ancora una volta ciò che ho sempre creduto dei nostri giocatori e del nostro allenatore. Questa squadra ha tutte le carte in regola per vincere. Ora dobbiamo continuare su questa strada”, ha detto.

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