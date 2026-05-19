Da un azzurro all'altro: Conte pronto al ritorno in Nazionale dopo 10 anni ma c'è il nodo ingaggio

Quando è stato nominato ct nel 2014, dopo il fallimento mondiale di Prandelli e le conseguenti dimissioni, a Conte sono stati offerti circa quattro milioni grazie all'aiuto di alcuni sponsor. E' certo che si studierà, anche ora, una soluzione simile. Nel caso in cui dovesse esserci qualche intoppo nel matrimonio tra Antonio e la Figc, è probabile che l'allenatore leccese si possa prendere un anno sabbatico, così come avvenuto tra l'esperienza al Chelsea e quella all'Inter e tra la guida tecnica del Tottenham e il ritorno in Serie A al Napoli. Ci sono anche le suggestioni che lo vedrebbero di nuovo alla Juventus, ipotesi complessa anche se l'anno scorso sembrava cosa fatta, o possibile allenatore del Milan se andasse in scena un divorzio tra Allegri e i rossoneri. Ma qui siamo più vicini al fantacalcio che a supposizioni con basi concrete. L'ipotesi Nazionale, al momento, è davvero quella più probabile.