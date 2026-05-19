Mondiali: dirigente della nazionale iraniana "fiducioso" sulla partenza per gli Usa

19 Mag 2026 - 23:20

Il vicepresidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Mohammad Nabi, si é detto fiducioso sulla possibilità che la sua nazionale viaggi alla volta degli Stati Uniti, dove deve partecipare ai Mondiali. "Siamo molto fiduciosi e abbiamo un piano preciso", ha affermato Nabi, che è anche il direttore tecnico della nazionale iraniana. La partecipazione dell'Iran ai Mondiali (dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, Messico e Canada) è ancora avvolta dall'incertezza a causa dell'offensiva israelo-americana lanciata contro la Repubblica Islamica a fine febbraio. Per quanto riguarda i visti per giocatori e staff, un funzionario ha dichiarato che le autorità iraniane stanno "lavorando attivamente sulla questione". Mehdi Mohammad Nabi ha spiegato di "non essere certo che tutti i giocatori e lo staff riceveranno il visto per gli Stati Uniti", ribadendo tuttavia che, "in conformità con gli statuti FIFA e il regolamento della competizione, il Paese ospitante deve concedere i visti necessari a tutte le squadre qualificate per la Coppa del Mondo". "I giocatori si recheranno all'ambasciata canadese per completare le procedure preliminari per l'ottenimento dei visti e per finalizzare le formalità amministrative. Anche alcuni dei nostri 'legionari', ovvero i giocatori che militano all'estero, si recheranno alle ambasciate canadese e americana per completare le proprie formalità", ha aggiunto Nabi, esprimendo il suo ottimismo.

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